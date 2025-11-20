بعد انضمام سنترا رسميًا.. تعرف على جميع السيارات المشاركة ببرنامج AIDP

تستعد الشركة الوطنية للسيارات ناتكو، الوكيل المحلي لعلامة إكسيد بالسوق المصري، للكشف عن سيارتها إكسيد ET الجديدة كليًا وتعمل بتقنية REEV لأول مرة بالسوق المصري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز مواصفات إكسيد ET الجديدة

مساحات وأبعاد إكسيد ET

تأتي إكسيد ET رباعية الدفع كسيارة متوسطة إلى كبيرة الحجم، ويبلغ طولها الكلي 4955مم، و1975مم للعرض، بينما يبلغ ارتفاعها عن الأرض 1698 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3000 مم.

منظومة القوة في إكسيد ET

تقدم النسخة الهجينة EREV عالميًا من ثلاثة نماذج للاختيار من بينها، مدعومة بمحرك كهربائي خلفي ومحرك وقود تيربو سعة 1.5 سي سي، مع بطارية ليثيوم فوسفات الحديد بقدرة 32 كيلووات في الساعة من CATL. لتتسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال 7.8 ثانية ، قبل أن تصل للسرعة القصوى 180 كم/ساعة.

مقصورة إكسيد ET الداخلية

إكسيد ET بمقصورة رحبة، مع قاعدة عجلات ممتدة، ما يمنح الركاب راحة جلوس استثنائية. وتم تصميم المقاعد بأسلوب مستوحى من مقاعد الدرجة الأولى في عالم الطيران، حيث تأتي مغطاة بجلد طبيعي فخم، مزوّدة بخصائص التهوية، التدليك، والتدفئة، إضافة إلى دعم قطني ذكي وسماعات مدمجة داخل مساند الرأس.

حصلت إكسيد ET على تصنيف الخمس نجوم في اختبارات C-NCAP وسجلت في فئة حماية الركاب نسبة 91.28% متفوقة على جميع السيارات متعددة الاستخدامات الكهربائية متوسطة إلى كبيرة الحجم في اختبارات C-NCAP، ونسبة 76.2% في حماية المشاة ومستخدمي الطريق المعرضين للخطر. ونسبة 85.99%.

