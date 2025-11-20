أرخص طرازات "ديبال" في مصر تسير أكثر من 1000 كم بخزان وقود.. تفاصيل

أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي لعلامة نيسان في مصر، انضمام السيارة نيسان سنترا سيدان العائلية متوسطة الحجم إلى البرنامج الوطني لصناعة السيارات "AIDP" بشكل رسمي.

يعد برنامج "AIDP" الوطني المصري بمثابة سياسة متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية، وتسعى مصر من خلاله إلى توطين هذه الصناعة وتوفير منظومة مستقرة تتوافق مع الالتزامات الدولية.

تم إطلاق البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP خلال المعرض الأفريقي للتجارة البينية (IATF 2023) الذي انعقد في القاهرة بين 9 و15 نوفمبر 2023 يعكس هذا الإطلاق التزام مصر بتطوير صناعة السيارات وجعلها قطاعًا اقتصاديًا محوريًا.

ومع انضمام السيارة سنترا المجمعة محليًا برنامج AIDP المصري، نقدم من خلال السطور التالية جميع الطرازات التي اندرجت بالبرنامج منذ إطلاقه بمصر.

نيسان سنترا

تتوفر السيارة نيسان سنترا موديل 2026 بفئة واحدة من التجهيزات هي فئة Highline وتباع بسعر رسمي 899.000 جنيه.

تعتمد نيسان سنترا على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان صني

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

شيفرولية أوبترا

تقدم شيفرولية أوبتر الجديدة المصنعة بمصر تبدأ من 724.900 جنيه للفئة LS، والفئة ‎‏LT الأعلى تجهيزًا سعرها 749.900 جنيه.

تعتمد أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر.

