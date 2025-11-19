رابطة التجار: السيارات المستعملة تراجعت مؤخرًا بنحو 150 ألف جنيه

قال محمود حماد، رئيس قطاع المستعمل برابطة تجار السيارات المصرية، إن الأسعار في

سوق المستعمل شهدت تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرى مدفوعة بعدة عوامل أبرزها تراجع الدولار ووفرة المعروض في سوق "الزيرو".

وأوضح حماد في تصريحات تلفزيونية، أن الأسعار في سوق المستعمل تراجعت في الأسابيع الماضية بقيم متفاوتة وصلت إلى 150.000 جنيه في بعض الموديلات، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك لا يزال السوق يمر بحالة هدوء نسبي.

وأردف أن المستهلك الذي يتخذ قرار شراء سيارة مستعملة في الوقت الراهن يكون مضطرًا، بينما الكثيرين لا يزالون ينتظرون المزيد من التخفيضات بالأسعار أسوة بما يحدث في سوق السيارات الجديدة منذ الربع الأول من العام الجاري.

وأكد أن المستهلك بات أكثر وعيًا عند شراء السيارات حيث لم يعد يركز فقط على شكل أو ماركة السيارة، لكن يبحث أيضًا عن عوامل الأمان مثل وجود الوسائد الهوائية ونظام ABS وEBD وغيرها من وسائل الأمان والراحة.

وأشار رئيس قطاع السيارات المستعملة برابطة التجار، إلى أن تأجيل مستهلكين قرار الشراء يلعب دورًا مهمًا في استمرار تراجع الأسعار أو استقرارها خلال الفترة المقبلة بالسوق.

وتوقع أن يستمر السوق مستقرًا حتى نهاية العام الجاري مع احتمال تعديل طفيف في بعض الفئات حسب حركة الدولار وطلبات المستهلكين، مؤكدًا أن الانخفاض الحاد الذي حدث مؤخرًا كان نفعل عوامل اقتصادية وتجارية وليس صعود وهبوط عشوائي بالأسعار.