شيفرولية كابتيفا موديل 2026 تصل مصر رسميًا بنفس أسعار النسخة السابقة

طرحت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، النسخة الأحدث من سياراتها كابتيفا الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026.

وبحسب الوكيل المحلي تقدم كابتيفا 2026 بنفس أسعار نسخة 2025، إذ تتوفر نسخة الـ5 أفراد بسعر رسمي مليون و150 ألف، أما النسخة الثانية التي تتسع لـ7 ركاب مقابل مليون و200 ألف جنيه.

تعتمد شيفرولية كابتيفا على محرك تيربو 4 سلندر سعة 1500 سي سي يولد قوة 148 حصان و عزم أقصى 255 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

كابتيفا الجديدة تأتي بنفس الأبعاد السابقة بطول 4.670 مم وعرض 1.835 مم، وارتفاع إجمالي 1.750 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.750 مم.

تقدم مقصورة السيارة بشاشة تعمل باللمس قياس 10.4 بوصة، تدعمل الربط مع تطبيقات أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، فتحة سقف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، فتحات تكييف للمقاعد الخلفية، فرش جلد.

أما على مستوي تجهيزات الأمان تضم السيارة أنظمة مساعدة الفرامل ABS، EBD، EPP، بالاضافة إلى نظام مراقبة ضغط الهواء بالاطارات.

