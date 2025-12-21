إعلان

طرح سيارة إم جي GT رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

كتب : محمود أمين

06:28 م 21/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إم جي GT
  • عرض 7 صورة
    إم جي GT
  • عرض 7 صورة
    إم جي GT
  • عرض 7 صورة
    إم جي GT
  • عرض 7 صورة
    إم جي GT
  • عرض 7 صورة
    إم جي GT

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، رسميًا عن السيارة إم جي GT التي تقدم لأول مرة في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف و990 جنيه، والفئة الأعلى مقابل مليون و50 ألف جنيه.

تأتي إم جي GT بطول يبلغ 4675 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1473 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2585 مم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تبلغ 180 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تمتلك السيارة مواصفات أمان تشمل، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة ABS وEBD، ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مع فرامل يد إلكترونية.

تتميز السيارة بمصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مع تشغيل أوتوماتيكي للمصابيح الأمامية، ومصابيح خلفية LED، وحساسات ركن خلفية، ونظام كاميرا 360 درجة، مع جنوط رياضية.

يتوفر بالمقصورة مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج تكييف خلفية، ومقاعد من الجلد، تتميز السيارة بخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح ، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة تدعم ربط الهاتف بالسيارة عبر تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

اقرأ أيضًا:

إكسيد ET أحدث سيارة كروس أوفر فاخرة في مصر.. تعرف على سعرها

كيف تستخدم كابل خارجي لإعادة تشغيل بطارية السيارة بأمان؟

قبل الشراء.. تعرف على أسعار تويوتا كورولا "هايبرد" موديل 2026 في مصر

MG إم جي إم جي GT

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

أنجـــــولا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية