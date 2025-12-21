طرح سيارة إم جي GT رسميًا ولأول مرة في مصر.. أسعار ومواصفات

كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، رسميًا عن السيارة إم جي GT التي تقدم لأول مرة في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، تقدم السيارة بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف و990 جنيه، والفئة الأعلى مقابل مليون و50 ألف جنيه.

تأتي إم جي GT بطول يبلغ 4675 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1473 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2585 مم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تبلغ 180 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

تمتلك السيارة مواصفات أمان تشمل، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة ABS وEBD، ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مع فرامل يد إلكترونية.

تتميز السيارة بمصابيح أمامية LED، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، مع تشغيل أوتوماتيكي للمصابيح الأمامية، ومصابيح خلفية LED، وحساسات ركن خلفية، ونظام كاميرا 360 درجة، مع جنوط رياضية.

يتوفر بالمقصورة مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج تكييف خلفية، ومقاعد من الجلد، تتميز السيارة بخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح ، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة تدعم ربط الهاتف بالسيارة عبر تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

