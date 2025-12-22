أعلنت شركة ڤاليو، المنصة الرائدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في مصر، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع إنفنيتي، أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا، والشركة الرائدة في تقديم حلول شحن السيارات الكهربائية، وذلك على هامش فعاليات قمة مصر الدولية لوسائل التنقل الكهربائية EVs Electrify لعام 2025.

يهدف التعاون بين الشركتين، بحسب بيان، إلى توفير حلول دفع مرنة للعملاء لتمويل شراء شواحن السيارات الكهربائية المنزلية وجلسات الشحن في قمة مصر الدولية، وتحفيز العملاء على اقتناء السيارات الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على وسائل النقل المستدام في مصر.

وتدير شركة إنفنيتي أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في البلاد، حيث تحتوي على أكثر من 250 محطة شحن و850 نقطة شحن موزعة عبر 18 محافظة.

يعكس هذا التعاون التزام ڤاليو بتوسيع نطاق الحلول المالية المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة، ودعم انتشارها في قطاع النقل الأخضر الذي يشهد نموًا متسارعًا.

وتقدم ڤاليو بموجب هذا التعاون، مجموعة متنوعة وكبيرة من منتجات التمويل بخطط سداد مرنة مصممة لتقليل الأعباء المالية للعملاء وتمكينهم من شراء شواحن السيارات الكهربائية المنزلية والدفع مقابل جلسات الشحن بسهولة.

تقدم إنفنيتي حلولاً متقدمة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية، مما يتيح لمالكي هذه المركبات الاستمتاع بخيارات شحن مريحة وهم في راحة منازلهم.

وفي إطار تعاون الشركة مع إنفنيتي كالشريك الحصري لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، سيتمكن للعملاء من الاستفادة من عروض حصرية على أجهزة الشحن المنزلية، بدون فائدة، وبدون أي رسوم شراء أو دفعات مقدمة على فترة سداد ستة أشهر.

كما سيتاح لعملاء ڤاليو خيار الدفع مقابل جلسات الشحن في المحطات العامة عبر تطبيق InfinityEV App باستخدام Spark IT، حيث يمكنهم الدفع على مدار شهر كامل دون أي تكاليف إضافية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستمتاع بعرض لاسترداد نقدي بنسبة 20% على جميع معاملات جلسات الشحن على مدة تبدأ من ستة أشهر.

وستمنح ڤاليو العميل صاحب أكبر قيمة تمويلية خلال الفعالية فرصة للفوز برحلة لحضور مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم. وسيتمكن أيضًا عارضو المركبات الكهربائية في الفعالية من الاستفادة من عرض خاص يتضمن سعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 9% على أي معاملات عبر ڤاليو شيفت.

قال شمس عبد الغفار، العضو المنتدب لشركة Infinity EV، إن هذا التعاون يعكس أهداف الطرفين المشتركة والمتمثلة في تعزيز النقل المستدام في مصر، وذلك عبر توفير الخدمات المالية المرنة لتمويل شراء الحلول التكنولوجية المبتكرة.

وأضاف عبد الغفار أن كلا الأطراف يتطلعون إلى تمكين العملاء الراغبين في الحصول على حلول صديقة البيئة من امتلاك السيارات الكهربائية وتسريع وتيرة التحول نحو حلول نقل أكثر استدامة في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه أكد وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، على التزام ڤاليو في مواصلة البناء على شراكاتها القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر لتقديم حلول تلبي احتياجات العملاء، وتدعم أهداف الاستدامة في البلاد.

وأشار حسونة إلى أن التعاون مع شركة إنفنيتي يهدف إلى توفير حلول تمويل مرنة لقطاع السيارات الكهربائية، مما يمكن شريحة أكبر من العملاء من التحول إلى خدمات النقل الكهربائي.

ولفت إلى أن هذه الشراكة تتماشى تمامًا مع استراتيجية ڤاليو الرامية إلى الارتقاء بأنماط الحياة المستدامة من خلال توفير حلول مالية سريعة ومبتكرة يسهل الوصول إليها.