بعد تقديم إم جي GT.. سيارات في مصر منافسة لها في القوة والأسعار

طرحت مجموعة المنصور للسيارات الوكيل المحلي الحصري لعلامة إم جي التجارية في مصر، رسميًا ولأول مرة في الأسواق السيارة GT الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف و 900 جنيه.

سيارة إم جي الجديدة تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تبلغ 180 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

وبهذا التسعير تتنافس إم جي GT الجديدة مع سيارات سيدان مزودة بمحركات تيربو في نفس الشريحة السعرية؛ نستعرضها فيما يلي:

شانجان ايدو بلس

تعتمد شانجان Eado Plus على محرك تربو سعة 1.5 لتر بقوة 178 حصان، مع عزم دوران بالغ 300 نيوتن.متر، وناقل حركة DCT مزدوج القابض من 7 سرعات.

تقدم سيارة شانجان السيدان في مصر بأسعار رسمية تبدا من مليون جنيه للفئة الأولى.

GAC إمباو

تقدم GAC إمباو بمحرك تيربو وبسعر مليون جنيه، يأتي المحرك سعة 1.5 لتر، يولد قوة 170 حصانًا وعزم دوران أقصى 250 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، مما يمنح السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س في 6.95 ثانية.

الفئة الأولى من السيارة تقدم محليًا بسعر رسمي 995 ألف جنيه.

جاك J7

تتوفر جاك J7 في السوق المحلي بمحرك تيربو مكون من 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، تربو، يولد قوة 150 حصان، عزم أقصى 210 نيوتن.متر بين 2000 و4500 لفة بالدقيقة، متصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

تقدم السيارة محلياً من فئة واحدة مقابل 998 ألف جنيه.

دونج فينج شاين

تعتمد النسخة الأعلى من دونج فينج شاين على محرك 1.5 تربو، بقوة 197 حصان وعزم دوران 300 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 200 كم/س تقريبًا، وناقل حركة ثنائي القابض بـ6 سرعات.

تباع السيارة في مصر بسعر رسمي 945 ألف جنيه.

