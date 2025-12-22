مقارنة أداء أرخص سيارتين REEV في مصر بمدى سير أكثر من 1100 كيلومترا

بعد تقديم إم جي GT.. سيارات في مصر منافسة لها في القوة والأسعار

يشهد سوق السيارات المصري خلال الأشهر القليلة الماضية توسعًا ملحوظًا في تقديم طرازات REEV، وهي تقنية متطورة تجمع بين المحرك الكهربائي ومحرك البنزين لتمديد مدى السير.

ويعد نظام تشغيل REEV للسيارات واحدًا من الحلول المبتكرة والعملية لمن يبحث عن قيادة كهربائية دون القلق من الشحن.

ومع طرح DFSK E5 الجديدة كليًا لأول مرة في مصر، أصبحت السيارة هي أرخص سيارة صينية في مصر بتعمل بنظام REEV وتدخل في منافسة مباشرة مع ديبال SO5.

وفي ظل تزايد الاهتمام بهذه النوعية من السيارات، بات يبحث العديد من العملاء عن أرخص الطرازات المتاحة التي تعمل بهذا النظام في مصر.

وفي هذا الإطار نسلط الضوء على مواصفات وأسعار أرخص سيارتين REEV في السوق المحلي واللتين تقدمان بمدى سير يصل إلى نحو 1300 كيلومتر.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بينهما:

الأبعاد والمساحات

تأتي DFSK E5 سباعية المقاعد الجديدة كليًا بطول 4.760 مم، وعرض 1.865 مم، وارتفاع 1.710 مم، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2.785 مم.

تقدم السيارة ديبال SO5 بطول 4620 ملم، وعرض 1900 ملم، وارتفاع 1600 ملم، وقاعدة العجلات 2880 ملم.

المحرك والأداء

تعتمد DFSK E5 الجديدة على نظام دفع كهربائي ممتد المدى مع محرك بنزين 4 سلندر سعة 1.5 لتر، بقوة 174 حصان، وعزم الدوران الأقصى إلى 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أتوماتيك ومدى سير 1.150 كم بخزان وقود واحد فقط.

وتتوفر ديبال SO5 بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

التجهيزات الداخلية

تأتي سيارة DFSK سباعية المقاعد الجديدة كليًا بشاشة مركزية مقاس 12.3 بوصة تستخدم للتحكم في وظائف السيارة المختلفة، إلى جانب لوحة شحن لاسلكي للهواتف الذكية Wireless Charging Pad، ونظام صوتي فاخر Premium Audio System يضم 12 مكبر صوت موزعة داخل المقصورة.

أما المقصورة الداخلية لديبال SO5، تجمع بين الفخامة والعملية، حيث تعتمد السيارة على حزمة من التقنيات الذكية التي تعزز تجربة القيادة، منها شاشة رئيسية دوارة بقياس 15.4 بوصة، ونظام عرض معلومات على الزجاج الأمامي AR-HUD، إلى جانب مساعد صوتي ذكي يمكنه التحكم في معظم وظائف السيارة، ونظام مساعدة السائق المتقدم IACC الذي يوفر قيادة مريحة وآمنة على الطرق السريعة.

منظومة الأمان

تقدم DFSK E5 بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المميزة في مقدمتها 6 وسائد هوائية، إلى جانب نظام مساعدة الركن البانورامي بزاوية 360 درجة، ونظام تحذير ربط حزام الأمان، ونظام المساعدة على الكبح.

تمتلك ديبال SO5 منظومة كبيرة من الأمان منها فرامل مضادة للانغلاق مع نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا. كما يدعمها نظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامجا التوازن عند المرتفعات والمنحدرات لتوفير قيادة آمنة في مختلف الظروف، إضافة إلى فرامل يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي لسهولة الاستخدام.

كما تقدم سيارة ديبال بنظام مراقبة ضغط الإطارات، وأجهزة تحذير للمسافة الأمامية والخلفية، ورؤية بزاوية 540°، وخاصية المساعدة في الزحام، ونظام تحديد وتحذير من الاصطدام الأمامي مع خاصية التوقف التلقائي عند الطوارئ، بالإضافة إلى نظام التحذير عند الخروج من الحارة وخاصية الحفاظ على القيادة داخلها. كما تشمل مراقبة النقاط العمياء، وتنبيه من الاصطدام الخلفي، مع خاصية التنبيه والتوقف التلقائي عند الرجوع للخلف، فضلاً عن التحكم الذكي في الإضاءة العالية.

الأسعار

تتوفر DFSK E5 الصينية الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي مليون و 145ألف جنيه، وتقدم مع ضمان 7 سنوات أو 150 ألف كم أيهما أقرب.

على الجانب الآخر تقدم ديبال SO5 فئة REEV الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون و450 ألف جنيه.

