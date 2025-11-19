بعد إعلان تصدير 25 ألف سيارة.. تعرف على أسعار نيسان صني المجمعة في مصر

ما هي تكنولوجيا e-Power التي تعتمدها نيسان في أحدث سياراتها بمصر؟

نجحت علامة نيسان اليابانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تصدير 25 ألف وحدة من السيارة "صني" المجمعة بمصانع الشركة في مصر إلى أسواق مختلفة بأفريقيا، بعائدات تجاوزت 200 مليون دولار، بحسب محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر.

وتعد نيسان صني سيدان العائلية الأكثر مبيعا في مصر خلال 2025 وفقًا لتقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري علي السيارات وتقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ما يشير إلى ثقة الأسواق المحلية والإقليمية بالصناعات المصرية.

تقدم نيسان صني 2026 في مصر بأسعار رسمي يبدأ من 645.000 جنيه للفئة الأولى مانيوال، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 695.000 جنيه، والفئة الثانية من صني 745.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 795.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات نيسان صني الجديدة في مصر:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

