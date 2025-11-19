ما هي تكنولوجيا e-Power التي تعتمدها نيسان في أحدث سياراتها بمصر؟

خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تزعم استعداد شركة تويوتا لطرح سيارة سيدان عائلية جديدة تحمل اسم "Vira" في السوق المصرية.

وتداول مستخدمو "فيسبوك" منشورًا منسوبًا إلى العلامة اليابانية يتضمن صورة للسيارة المزعومة، مع الإشارة إلى أن سعرها سيبدأ من 555 ألف جنيه.

وبالتواصل مع مصدر مسؤول داخل تويوتا إيجيبت، أكد أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا، مشيرًا إلى أنه في حال تقديم أي طراز جديد سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للشركة فقط.

وبمزيد من التحقق، تبين أن مروجي الشائعة استخدموا اسم سيارة اختبارية SUV كانت تويوتا قد كشفت عنها لأول مرة عام 2016 وهي Vira، بينما الصورة المتداولة تعود إلى "تويوتا Vios" المتوفرة بأسواق الفلبين.

تويوتا Vios هي نسخة الـ"Face lift"من السيارة Yaris التي كانت متاحة سابقًا بالسوق المصري وتوقفت الشركة عن تقديمها.

سيارات تويوتا المتاحة في مصر

وفقًا لأحدث قائمة أسعار صادرة عن تويوتا إيجيبت، يتوفر في السوق المحلي ثلاث طرازات أساسية هي: كورولا، أوربان كروزر، وفورتشنر، بالإضافة إلى سيارات الطلب الخاص مثل كامري وRAV4 ولاندكروزر برادو.

تويوتا كورولا

تتوفر كورولا موديل 2026 في نوفمبر الجاري بـ 5 فئات مختلفة، بأسعار تبدأ من 1.150.000 جنيه وتصل إلى 1.500.000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تطرح أوربان كروزر موديل 2026 بفئتين من التجهيزات، وتتراوح أسعارها بين 1.300.000 جنيه و 1.400.000 جنيه.

تويوتا فورتشنر

يوفر الوكيل المحلي النسخة الأعلى تجهيزًا من فورتشنر رباعية الدفع والمجمعة محليًا، بسعر رسمي يبلغ 3.500.000 جنيه.

