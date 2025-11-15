تصميم - مايكل عادل

كشفت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة KGM الكورية بالسوق المحلي، عن السيارة KGM أكتيون الجديدة كليًا والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري.

ومن المتوقع بعد انضمام KGM أكتيون الجديدة كليًا للسوق المصري لأول مرة، أن تدخل في منافسة مباشرة مع فولكس فاجن تايرون التي أنضمت للسوق المصري نهاية شهر أكتوبر الماضي.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بينهما:

منظومة الحركة في فولكس فاجن تايرون وKGM أكتيون

تقدم فولكس فاجن تايرون 2026 الجديدة كليًا بمحرك TSI سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان مع أقصى عزم دوران يبلغ 250 نيوتن-متر، ونظام جر أمامي، يتصل محرك تايرون بناقل حركة أوتوماتيك مزدوجة القابض من سبع نسب، وتستطيع السيارة الانطلاق من 0 إلى 100 كلم/ساعة خلال 8.8 ثوان، قبل الوصول لسرعة قصوى 210 كلم/ساعة.

تأتى أكتيون الجديدة بمحرك 1.5 لتر تيربو GDI بقوة 163 حصانًا وعزم 280 نيوتن متر بين 1,500 و4,000 دورة في الدقيقة، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات من إنتاج AISIN اليابانية. كما يتميز المحرك بكفاءة عالية في استهلاك الوقود بمتوسط 8.1 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق سيارات الـSUV المدمجة الباحثين عن توازن بين القوة و الرفاهية.

أبعاد فولكس فاجن تايرون وKGM أكتيون

تأتي فولكس فاجن تايرون بطول إجمالي يبلغ 4.792 ملم، وعرض العام 1.853 ملم، بينما يبلغ الارتفاع 1.671 ملم، أما قاعدة العجلات فتأتي بطول 2.791 ملم، كما تصل مساحات تحميل إلى 855 لترًا مع طي الصف الثالث، مع إمكانية زيادتها إلى 2.090 لترًا عند طي كافة المقاعد الخلفية.

تأتي KGM أكتيون الجديدة بطول 4,740 مم، وعرض 1,910 مم، وارتفاع 1,680 مم، وطول قاعدة العجلات 2,680 مم، أما الخلوص الأرضي 206 مم، ومساحة الشنطة 688 - 1,120 لتر.

تجهيزات فولكس فاجن تايرون وKGM أكتيون

تأتي فولكس فاجن تايرون بمقصورة داخلية واسعة ومن بين أبرز تجهيزاتها شاشة النظام المعلوماتي العاملة باللمس قياس 15 بوصة على لوحة القيادة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل قياس 10.25 بوصة، ونظام Wireless App-Connect المزود بنظامي Android Auto وApple CarPlay لإنشاء اتصال بين الهاتف الذكي والنظام المعلوماتي الترفيهي في السيارة، ونظام IDA المسئول عن الأوامر الصوتيه متصلا مع الذكاء الإصطناعي .ChatGPT، وفتحة سقف بانورامية، ومكيف هواء أوتوماتيك Climatronic، ونظام الإضاءة الداخلي من 30 لونًا، إلى جانب المقاعد الأمامية ذات التحكم الكهربائي مع خاصية الذاكرة ودعم منطقة الفخذ، والكسوة الجلدية فئة Varenna لمقاعد النسخة ErgoActive Plus، كما يتوفر بالمقاعد خاصية التحكم النشط بالهواء و8 برامج مختلفة للتدليك، وكذلك منفذين USB من النوع C في الأمام ومنفذين مثلهما في الخلف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مكسوة بالجلد مثبت عليها Paddle Shifters مع وظيفة التدفئة.

أما المقصورة الداخلية لـ KGM أكتيون فجاءت مجهزة بـ شاشة وسطية ذكية قياس 12.3 بوصة مع نظام صوتي من 6 سماعات، ومكيف هواء ثنائي التحكم، ومقاعد جلدية كهربائية قابلة للتدفئة والتهوية، وإضاءة محيطية بألوان مختلفة، وتوفر فئة Topline كذلك فتحة سقف بانورامية وباب شنطة خلفي كهربائي بخاصية الفتح الذكي لتجربة أكثر رفاهية وراحة، كما تتمتع أكتيون بسعة تخزين عملية تبلغ حجم صندوق امتعة بالوضع الاساسى 688 لترًا ومع غلق مقاعد الصف الثاني تصل إلى 1120 لترًا، ما يجعلها مثالية للعائلات ومحبي السفر، لتلبية مختلف احتياجات الاستخدام اليومي.

أنظمة الأمان في فولكس فاجن تايرون وKGM أكتيون

وبالانتقال إلى تجهيزات السلامة والأمان، تأتي تايرون بمنظومة كبيرة أبرزها مثبت السرعة التكيفي (ACC) مع خاصية Stop & Go، ونظام التحذير من مغادرة المسار (Lane Assist)، وذلك لمراقبة الزوايا غير المرئية، نظام التحذير من مرور السيارات في الجهة الخلفية أثناء الخروج مِن أماكن اصطفاف السيارات، ونظام360 المساعدة على صعود المرتفعات القاسية (HAS) وذلك للتحكم في أثناء الهبوط منها (HHC)، ناهيك عن نقاط تثبيت ISOFIX لمقاعد الأطفال في الخلف، وكاميرا الرؤية الخلفية المحيطية (360 درجة)، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، بخلاف نظام الفرملة التلقائي عن الطوارئ (AEB)، وحساسات الركن الأمامية والخلفية، وأيضا نظام الركن الذاتي Drive assist Plus.

تأتي أكتيون بنظام تعليق أمامي MacPherson Strut وخلفي Multi-Link، ما يمنحها أداءً متزنًا وثباتًا استثنائيًا على الطرق المصرية، كما زُوّدت بمنظومة أمان متكاملة تشمل نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، والتحكم في الجر (TCS)، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات (HSA)، والتحكم في نزول المنحدرات (HDC)، ونظام التحذير من حركة المرور الخلفية (RCTW)، والكشف عن النقطة العمياء (BSD)، إضافة إلى فرامل الانتظار الإلكترونية (EPB) وكاميرات 360 درجة في فئة Topline، كما تدعم أكتيون نظام Android Auto وApple CarPlay لتكامل تام مع الهواتف الذكية.

أسعار وفئات فولكس فاجن تايرون وKGM أكتيون

تتوفر فولكس فاجن تايرون موديل 2026 بفئة وحيدة R-Line بسعر رسمي 2 مليون و690 ألف جنيه.

جاءت KGM أكتيون بفئتين: الفئة الأولى High Line بسعر 1,790,000 جنيه مصري، والفئة الثانية Top Line بسعر 1,990,000 جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:

"التخفيضات مستمرة".. تراجع أسعار هافال H6 حتى 65 ألف جنيه بمصر

تخفيض أسعار هافال H6 هايبرد موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه بمصر

في نوفمبر.. قائمة بأسعار سيارات كيا الجديدة بمصر