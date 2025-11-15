تخفيض أسعار هافال H6 هايبرد موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه بمصر

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها "أوبل" في مصر

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "هافال" HAVAL التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار H6 HEV هايبرد الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2026 بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم هافال H6 HEV الجديدة موديل 2026 في مصر بعد التخفيض بفئة تجهيزات واحدة تباع بسعر رسمي مليون 490 ألف جنيه

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات H6 HEV هايبرد الجديدة في مصر:

تأتي هافال H6 HEV بأبعاد قياسية تشمل طولًا كليًا يبلغ 4683 مم، وعرضًا كليًا 1886 مم، وارتفاعًا كليًا 1730 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2738 مم، وسعة تخزين خلفية تصل إلى 407 لترًا مكعبًا.

وتتميز السيارة بنظام تعليق أمامي من MacPherson، بينما يعتمد النظام الخلفي على تقنية Multi-Link.

تعتمد السيارة على محرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد بقوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة. يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

وتضمن السيارة مستويات عالية من الأمان بفضل تجهيزها بست وسائد هوائية وأنظمة أمان حديثة مثل المكابح المضادة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا (EBD) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP).

كما تأتي السيارة بنظام التوازن عند المرتفعات والمنحدرات (HHC/HDC). وتشمل الأنظمة المساعدة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام الحفاظ على المسار، الركن الذاتي، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وعلى مستوى التصميم، تتمتع السيارة بلمسات فاخرة تشمل شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، وفتحة سقف بانورامية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تضم السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف لتعزيز الراحة والرفاهية.

السيارة مزودة أيضًا بشاشة عرض للمعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى 8 سماعات، ووسائل راحة مثل مثبت السرعة الذكي، الزجاج الخلفي الداكن، وميزة الفتح والغلق الذكي للصندوق الخلفي.

