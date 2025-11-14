في نوفمبر.. قائمة بأسعار سيارات كيا الجديدة بمصر

للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها فولفو في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم الشركة المصرية العالمية للتجارة "EIT" الوكيل المحلي الحصري لعلامة كيا التجارية في مصر، 5 سيارات جديدة بالسوق المصري خلال شهر نوفمبر الجاري.

تتنوع سيارات كيا في مصر بين سيدان عائلية وكروس أوفر و MPV، وتبدأ أسعارها الرسمية خلال الشهر الجاري من مليون و250 ألف جنيه.

فيما يلي أسعار جميع سيارات كيا المتوفرة بالسوق المصري خلال الشهر الجاري:

كيا سيلتوس

بعد الكشف عنها أصبحت كيا سيلتوس الرياضية موديل 2025 أرخص سيارات العلامة الكورية بالسوق المصري، إذ تتوفر بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون و250 ألف جنيه للفئة EX، والفئة Highline Turbo بمليون و400 ألف جنيه، والفئة Topline Turbo بمليون و525 ألف جنيه.

كيا K4

تعد السيارة K4 الموديل السيدان الوحيد في عائلة كيا بمصر، وهي وريث جراند سيراتو التي خرجت بشكل رسمي من السوق المحلي.

تتوفر كيا K4 موديل 2026 بثلاث فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و400 ألف جنيه للفئة Highline، والفئة GT-Line سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه، فيما الفئة GT-Line Black Edition بمليون و750 ألف جنيه.

كيا سبورتاج

تقدم النسخة الأساسية من سبورتاج الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات موديل 2025 بـ5 فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها من مليون و800 ألف جنيه للفئة LX، والفئة EX الثانية سعرها مليون و920 ألف جنيه، والفئة Highline بمليونين و25 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة Topline الرابعة يبلغ سعرها الرسمي مليونين و150 ألف جنيه، بينما تباع الفئة GT-Line الخامسة الأعلى تجهيزًا من السيارة بمليونين و275 ألف جنيه.

كيا سبورتاج Facelift

وفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، تتوفر كيا سبورتاج Facelift موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات وتبدأ أسعارها من مليون و700 ألف جنيه للفئة LX، والفئة EX الثانية سعرها مليون و800 ألف جنيه، والفئة Highline تباع بمليون و950 ألف جنيه.

وتقدم الفئة Premium الرابعة من سبورتاج فيس ليفت بسعر رسمي مليونين و150 ألف جنيه، بينما تباع الفئة GT-Line بمليونين و250 ألف جنيه.

كيا سورينتو

تتوفر كيا سورينتو SUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية سباعية المقاعد موديل 2025 بفئة Top line HEV، ويبلغ سعرها الرسمي ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه.

كيا كارنفال

تقدم كيا كارنفال الـMPV العائلية بنسخة 8 راكب هايبرد، وتباع الفئة الوحيدة المتاحة حاليًا موديل 2025 بثلاثة ملايين و800 ألف جنيه.

