بعد تخفيضها 150 ألف جنيه.. من ينافس تويوتا "كورولا" الجديدة في مصر؟

كشفت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل الحصري لعلامة KGM الكورية بالسوق المحلي، عن السيارة KGM أكتيون الجديدة كليًا والتي تنتمي لفئة الطرازات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات لأول مرة بالسوق المصري.

تأتي KGM أكتيون الجديدة بطول 4,740 مم، وعرض 1,910 مم، وارتفاع 1,680 مم، وطول قاعدة العجلات 2,680 مم، أما الخلوص الأرضي 206 مم، ومساحة الشنطة 688 - 1,120 لتر.

تعتمد KGM أكتيون على محرك سعة 1.5 لتر تربو، بقوة 163 حصان وعزم دوران يبلغ 280 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتصل لسرعة قصوى 191 كم/س، ومعدل استهلاك الوقود يبلغ نحو 8.1 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتوفر بخيارين من أنظمة الدفع، أمامي ودفع كلي AWD.

تأتي KGM أكتيون بمنظومة أمان كبيرة أبرزها 7 وسائد هوائية تشمل وسادتين أماميتين للسائق والراكب، ووسادتين جانبيتين، وستائر هوائية، ووسادة مركزية لحماية السائق والراكب الأمامي نظام التوقف الذاتي للطوارئ، ونظام التحذير من مغادرة المسار، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ونظام المساعدة الذكي للقيادة التكيفية، ونظام التحذير من النقطة العمياء، ونظام المساعدة من الاصطدام الجانبي، ونظام التنبيه لحركة المرور الخلفية، ونظام المساعدة في الاصطدام الخلفي التلقائي، ونظام تحذير من الخروج الآمن.

تقدم أكتيون بمقصورة داخلية في غاية الفخامة، ومن بين أبرز تجهيزاتها شاشتين رقميتين مقاس 12.3 بوصة لكل منهما، الأولى مخصصة للعدادات الرقمية وتعرض جميع بيانات القيادة، والثانية تعمل باللمس وتُعد مركز التحكم في النظام الترفيهي المتكامل، مع دعمها لتقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto لسهولة الاتصال بالأجهزة الذكية والتحكم في الوظائف المتعددة عبر واجهة استخدام حديثة.

تقدم أكتيون الجديدة في السوق المصري بفئتين من التجهيزات تبدأ من مليون 790 لفئة Highline، ومليون و 990 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزاً Topline، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100كم أيهما أقرب.

اقرأ أيضًا..

KGM أكتيون الجديدة كليًا تصل مصر رسميًا.. أسعار ومواصفات

تراجع أسعار أرخص سيارة "أوتوماتيك" جديدة في مصر 20 ألف جنيه

موجة التخفيضات تضرب أسعار تويوتا "أوربان كروزر" موديل 2026 في مصر