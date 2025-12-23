وكيل هوندا يعلن عن تسليم فوري لسيارات ZRV و CRV الجديدة.. تفاصيل

بعد تقديم إم جي GT.. سيارات في مصر منافسة لها في القوة والأسعار

150 ألف جنيه "كاش باك" على جميع سيارات بيجو في مصر – الأسعار الجديدة

أعلنت مجموعة الفطيم للسيارات، وكلاء علامة هوندا التجارية في مصر، عن تسليم فوري لسيارات هوندا ZRV و CRV للحاجزين قبل 31 ديسمبر الجاري.

وأوضح وكيل العلامة اليابانية أن مالكي سيارات هوندا الجدد يمكنهم استلام سياراتهم مطلع يناير المقبل مع عرض صيانة مجانية لمدة سنتين.

وبحسب وكيل هوندا في مصر، قدمت السيارة ZRV بسعر رسمي 2 مليون و 100 ألف جنيه.

وتقدم هوندا ZRV مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر تربو بقوة 180 حصان، عزم دوران 240 نيوتن-متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

أما CRV تتوفر مقابل 2 مليون و 750 ألف جنيه؛ وتعمل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 188 حصان عند 5600 دورة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

اقرأ أيضًا:

"بعيدًا عن البنوك".. 5 طرق عملية لشراء سيارة جديدة بالتقسيط

أرخص سيارة أوتوماتيك جديدة بمصر.. المواصفات والتفاصيل

بعد كاش باك "ميراج".. منافس ياباني جديد يطيح بلقب الأرخص أوروبيًا