"لول 3" لوحة سيارة مميزة تتجاوز المليون جنيه

يتاح حاليًا على موقع "لوحتك .كوم" مجموعة من لوحات السيارات المميزة للتزايد عليها لأعلى سعر.

ومن أبرز اللوحات المعروضة للبيع في المزاد اللوحة "ل و ل 3" التي وصل سعرها مليون و50 ألف جنيه ويتنافس عليها شخصين، وينتهي التزايد عليها مساء 23 ديسمبر الجاري.

من اللوحات المعروضة أيضًا للتزايد "هـ قـ ف 5555" التي يتزايد عليها شخصين، ووصل سعرها 125 ألف جنيه، كما تتوفر لوحة "سـ هـ م 999" التي يتزايد عليها 3 أشخاص والتي وصل سعرها 655 ألف جنيه حتى الآن.

لوحة أخرى تتكون من أرقام وحروف "أ ن أ 8888"، التي يتنافس على شرائها 4 متزايدين بسعر وصل 250 ألف جنيه، ووصل سعر اللوحة الخامسة "ج ج ج 3331" التي يتزايد عليها شخصين، ووصل سعرها لـ 125 ألف جنيه.

يأتي هذا المزاد ضمن سلسلة المزادات الإلكترونية التي تنظمها وزارة الداخلية بشكل دوري عبر المنصة الرسمية Lo7tak.com، والتي تتيح للراغبين تسجيل أسمائهم والمشاركة إلكترونيًا للحصول على لوحات معدنية مميزة، مع تحويل كامل العائدات إلى صندوق "تحيا مصر" لدعم مشروعات التنمية المجتمعية.

وتعد منصة "لوحتك" أول نظام مزايدات إلكترونية رسمي في مصر مخصص لبيع اللوحات المعدنية، وتشرف عليه الإدارة العامة للمرور، حيث يمكن للمواطنين اختيار الأرقام والحروف المفضلة والمزايدة عليها، مع إصدار اللوحة الفائزة رسميًا باسم المشتري فور سداد المبلغ.

