موجة التخفيضات تضرب أسعار تويوتا "أوربان كروزر" موديل 2026 في مصر

أقرت شركة تويوتا إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، تخفيضًا قيمته 90 ألف جنيه بأسعار السيارة "أوربان كروزر" Urban Cruiser كروس أوفر الخدمية موديل 2026 خلال شهر نوفمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية أصبحت أوربان كروزر الجديدة بعد التخفيض تبدأ من 1.300.000 جنيه للفئة Active القياسية، والفئة Comfort الأعلى تجهيزًا بـ1.400.000 جنيه.

تعمل أوربان كروزر التي تعتبر أحدث سيارات تويوتا في مصر بمحرك بنزين تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر، 4 سلندر بقوة 105 حصان، وناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

يبلغ طول سيارة تويوتا الجديدة 4.345 مم، وعرضها 1.535 مم، وارتفاعها 1.645 مم، ومساحة تخزين خلفية تصل إلى 310 لتر، ويمكن زيادتها إلى 1.147 لتر بعد طي المقاعد الخلفية.

تأتي تويوتا أوربان كروز بتصميم عصري مع شبكة أمامية مصنوعة من الكروم، ومصابيح نهارية DRL نحيفة مستوحاة من أحدث طرازات تويوتا العالمية، وعجلات رياضية بقياس 17 بوصة.

تم تجهيز تويوتا أوربان كروزر بمجموعة من التقنيات المتقدمة تتضمن المقصورة شاشة تعمل باللمس بقياس 9 بوصة بدقة عالية، مع دعم لأنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto اللاسلكي.

كما توفر السيارة شاشة عرض أمامية، نظام ملاحة، وكاميرا رؤية 360 درجة، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي ونظام صوت متطور Arkamys لتجربة صوتية جيدة.

تويوتا أوربان كروزر مزودة بوسائل أمان متطورة، تشمل 6 وسائد هوائية، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، بالإضافة إلى نظام المساعدة في تثبيت السيارة على المرتفعات، ونظام التخفيف من الانقلاب.

