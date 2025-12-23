إعلان

150 ألف جنيه "كاش باك" على جميع سيارات بيجو في مصر – الأسعار الجديدة

كتب : محمود أمين

11:37 ص 23/12/2025
قدمت مانسكو للسيارات، الوكيل الرسمي لعلامة بيجو في مصر، عرض "كاش باك" على جميع موديلات العلامة بقيمة 150 ألف جنيه، حتى نهاية شهر يناير 2026 القادم.

نستعرض خلال التقرير الآتي الأسعار الجديدة بعد تطبيق العرض:

بيجو 408

بعد تطبيق عرض الكاش باك أصبحت تقدم الفئة الأولى من بيجو مقابل 1,739,990 جنيه، بينما قدمت الفئة الثانية عالية التجهيزات مقابل 2,049,990 جنيه.

بيجو 2008

أيضا طبقت مانسكو عرض الكاش باك على بيجو 2008 التي قدمت فئتها الأولى مقابل 1,349,990 جنيه، بينما أصبحت تقدم الفئة الثانية بسعر جديد 1,449,990 جنيه بعد تطبيق العرض.

بيجو 3008

بيجو 3008 الرياضية متعددة الاستخدامات أصبحت تقدم بعد عرض الكاش باك مقابل 1,839,990 جنيه، تصل لـ 2,099,990 جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزا.

بيجو 5008

أكبر سيارات بيجو في مصر 5008 قدمت هي الأخرى بعرض كاش باك ليصبح سعر فئتها الأولى 2,024,990 جنيه، بينما قدمت فئتها الأعلى تجهيزا مقابل 2,299,990 جنيه.

