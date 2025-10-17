أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، تحريك أسعار الوقود في السوق المحلي وذلك على النحو التالي:

وشملت الزيادة الجديدة في أسعار الوقود كافة المنتجات، والتي جاءت على النحو التالي؛ ارتفع بنزين 80 اليوم من 15.75 جنيهًا إلى 17.75 جنيهًا، و ارتفع السولار اليوم من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر.

فيما سجل سعر بنزين 95 من 19 جنيهًا إلى 21 جنيهًا للتر بزيادة 2.00 جنيه للتر، أما بنزين 92 اليوم فقد ارتفع من 17.25 جنيهًا إلى 19.25 جنيهًا للتر، بينما سجل غاز تموين السيارات قيمة 10 جنيهات للمتر المكعب.

إلا أن هذا الإجراء بحسب خبراء في مجال السيارات لا ينطبق على التزود بالوقود، إذ أن محركات السيارات وبخاصة الحديثة منها مصممة بشكل يتلاءم مع مشتقات بترولية بعينها، وإذا تم التزود بمشتق ذو أوكتان أقل من الموصى به فإن ذلك يعرض المحرك للكثير من المشكلات.

وتشير أبحاث عن السلوك الاجتماعي إلى أن أسواق الدول التي تصاب بموجات تضخمية، يضطر الكثير من سكانها إلى تغيير نمط حياتهم، ويبدأ ذلك بترك السلع التي اعتادوا عليها واللجوء للسلع الأرخص سعرًا، وهو رد فعل طبيعي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

التقرير التالي يرصد أبرز الفوارق بين بنزين أوكتان 80 وبنزين 92، والسيارات التي يمكن أن تستخدم الأوكتان الأقل والأخرى التي لا ينصح بتزويدها به ولماذا:

أولاً: الفرق بين بنزين 80 و92

يشير رقم الأوكتان في البنزين بحسب التعريف العلمي- إلى مدى مقاومته للانفجار المفاجئ بسبب زيادة الضغط داخل اسطوانات المحرك. وكلما زاد رقم الأوكتان زادت مقاومة البنزين للانفجار الناتج عن الاختلاط بين البنزين والهواء، أي أن احتمالية الاحتراق المبكر لبنزين 80 داخل المحرك أعلى من بنزين 92.

تحدد شركات السيارات نوع البنزين لتشغيل محركاتها وفقًا لتصميم غرفة الاحتراق والاسطوانات (السلندرات) ونظام شرارة الإشعال، ويتسبب استخدام بنزين بأوكتان أقل من الموصى به في حرق أسرع بسبب الضغط المرتفع داخل الاسطوانة قبل وصول الشرارة من بوجي الإشعال، وينتج عن ذلك أصوات مرتفعة "فرقعة" داخل المحرك.

ثانيًا: تأثير نسبة الأوكتان على أداء المحرك

استخدام البنزين وفقًا لنسبة الأوكتان الموصى بها يقلل من فرص انفجار الخليط داخل اسطوانات المحرك قبل وصول شرارة البوجي، وذلك يوفر هدوءًا وانتظامًا في دوران المحرك بسبب حدوث انفجار الخليط في الوقت المناسب والمحدد له.

وتوصي غالبية شركات السيارات العاملة في السوق المصرية باستخدام بنزين "أوكتان 92"، أما السيارات القديمة التي تعتمد على بنزين 80 فهو خيار جيد لها، وذلك لأن استخدام السيارة لسنوات ينتج عنه تكون رواسب داخل المحرك بمرور الزمن، تجعل المحرك بحاجة إلى بنزين له رقم أوكتان أعلى لتشغيل دون المشاكل.

فإذا كانت سيارتك قديمة وتعمل بمحرك كاربراتير ونسبة ضغط المحرك من 7 إلى 8 فمن الأفضل التزود ببنزين أوكتان 80، أما إذا كانت السيارة تعمل بنظام الحقن الإلكتروني "الإنجيكشن" ونسبة الانضغاط ما بين 9 إلى 10 فينصح بتزويدها ببنزين 92 وذلك لضمان أداء أفضل ولعدم انسداد الرشاشات.

ثالثًا: هل يمكن للسائق تحديد نوع البنزين الأفضل للسيارة من خلال المشاهدة والمتابعة فقط؟

يقول خبراء نادي السيارات الألماني إنه من الأفضل اتباع نوع الأوكتان الموصى به من قبل شركات السيارات، ولكن في حال أراد السائق تغيير نوع الأوكتان يجب عليه مراقبة أداء المحرك؛ فإذا كان عزم السيارة أقل من المعتاد يجب استخدام بنزين بأوكتان يتوافق مع السيارة.

وعلى قائد السيارة أيضًا مراقبة نسب العوادم أثناء السير، وكذا صوت المحرك؛ فإذا كان العادم والصوت يفوقان المعتاد فهذا دليل على أن البنزين غير مناسب للمحرك.

ومن الملاحظات الشائعة بالسيارات في حال التزود بنوع وقود غير مناسب للمحرك أن يحدث صوت مرتفع عند الضغط على دواسة الوقود وناقل الحركة في حالة الحياد، كما يحدث صوت مشابه عند زيادة سرعة السيارة بشكل مفاجئ، وكل ذلك معناه نقص الأوكتان بالبنزين.

أخيرًا، إذا كانت السيارة تزود بنوع معين من الأوكتان وتعمل بشكل جيد، فإن رفع كفاءته لن يفيد في شيء سواء زيادة في العزم أو توفيرًا للاستهلاك.

