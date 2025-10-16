تخفيض أسعار هافال H6 الجديدة بقيمة 44 ألف جنيه بمصر

أعلنت شركة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هافال في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة Haval H6 الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 44 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تقدم Haval H6 الجديدة في السوق المحلي بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من مليون 355 ألف جنيه للفئة Platinum بتخفيض بلغ 44 ألف جنيه ، واستقرار الفئة الثانية Ultra عند 1,555,000 جنيه بلا تخفيض.

وفيما يلي أهم مواصفات سيارة Haval H6 الجديدة:

أبعاد ومساحات Haval H6 الفيس ليفت الجديدة

تأتي Haval H6 الجديدة بفئتين هما Platinum وUltra، وتأتي بطول يبلغ 4,703 ملم، وعرضًا يصل إلى 1,886 ملم، وارتفاعًا قدره 1,730 ملم، مع قاعدة عجلات تمتد إلى 2,738 ملم، وسعة تخزينية لصندوق الأمتعة تصل إلى 560 لترًا، بالإضافة إلى خزان وقود بسعة 61 لترًا.

‎وتتمتع السيارة بنظام تعليق متطور يعزز من ثباتها وسلاسة قيادتها، حيث تعتمد على نظام McPherson في التعليق الأمامي، ونظام Multi-link في التعليق الخلفي، ما يضمن تجربة قيادة مريحة على مختلف الطرق، كما تعتمد على نظام توجيه كهربائي EPS لتعزيز دقة التحكم

أداء محرك Haval H6 الفيس ليفت

تعتمد Haval H6 على محرك سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة قصوى تبلغ 181 حصانًا عند عدد لفات يتراوح بين 5,500 و6,000 لفة في الدقيقة، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 275 نيوتن متر عند 1,500–4,000 لفة في الدقيقة، وتعمل السيارة بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات بتبريد زيت (7DCT).

وسائل الأمان في Haval H6 الفيس ليفت

‎تتميز كل من فئتيPlatinum و Ultra بمنظومة متكاملة من أنظمة الأمان المتقدمة التي تعزز من ثقة السائق وسلامة الركّاب، حيث تأتي كلتا الفئتين مزودتين بـ6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة مكابح متطورة تشمل المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، ونظام الاتزان الإلكتروني (ESP)، ونظام التحكم في الجر والثبات، بالإضافة إلى نظام مساعدة الفرامل، وبرامج التوازن عند المنحدرات والمرتفعات، ومكابح يد إلكترونية مع خاصية التعليق التلقائي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومنع تشغيل المحرك، ونقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOF، إلى جانب كاميرا خلفية، رؤية محيطية 540 درجة، وجهاز تحذير المسافة الخلفية.

أما فئة Ultra، فتضيف مستوى أعلى من الحماية الذكية بفضل مجموعة من أنظمة مساعدة السائق تشمل: جهاز تحذير المسافة الأمامية، مرآة داخلية ذاتية التعتيم، نظام المساعدة على القيادة في الازدحام، نظام التحذير من الاصطدام الأمامي، ونظام التوقف الذاتي في الحالات الطارئة. كما تتضمن أنظمة متقدمة مثل نظام المحافظة على المسار، والتنبيه عند الخروج منه، والمساعدة في تغييره، إضافة إلى نظام التنبيه من الاصطدام الخلفي، ونظام المساعدة ضد التصادم عند تغيير الحارة، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وصولًا إلى نظام الركن الذاتي، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أمانًا وذكاءً في فئتها.

‎‎التجهيزات الداخلية في Haval H6 الفيس ليفت

تتمتع الفئتين بمجموعة من التجهيزات الداخلية التي تعكس راحة وفخامة السيارة، حيث تضم شاشة عدادات رقمية قياس 10.25 بوصة، وناقل حركة إلكتروني Shift by wire و مخرج كهرباء أمامي 12 فولت، إلى جانب عجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد، ومقاعد خلفية قابلة للطي بنسبة 60:40 لزيادة مساحة التخزين.

كما تتميز النوافذ بوظيفة الفتح والإغلاق التلقائي (Auto Up/Down)، مع وجود فتحات تهوية خلفية لمكيف الهواء، وتكييف أوتوماتيكي بتحكم مزدوج في درجة الحرارة. وتشمل التجهيزات الأخرى مسند يد خلفي مزود بحامل أكواب، وعجلة قيادة سميكة وفرش جلد فاخر، بالإضافة إلى مقعد سائق كهربائي لتعزيز الراحة أثناء القيادة. أما فئة Ultra، فتتفوق بمستوى أعلى من الرفاهية والراحة بفضل إضافة نظام ذاكرة لمقعد السائق، وإمكانية تعديل مقعد الراكب الأمامي كهربائيًا، و ومخرج كهرباء إضافي 12 فولت في صندوق الامتعه.

‎التجهيزات الخارجية في Haval H6 الفيس ليفت

‎التجهيزات الخارجية في كلا الفئتين تعكس تصميمًا عصريًا ولمسات رياضية مدروسة، حيث تأتي السيارة بجنوط سبور قياس 19 بوصة تمنحها حضورًا قويًا على الطريق. كما تضم عجلة احتياطية من النوع المؤقت، بالإضافة إلى حامل سقف عملي يعزز من خيارات التخزين أثناء السفر، وتتميز أيضًا بمرايا جانبية كهربائية الطي لسهولة الاستخدام، ومرايا قابلة للتسخين، مما يجعل تجربة القيادة أكثر أمانًا وراحة في مختلف الظروف الجوية.

تتميز السيارة بمنظومة إضاءة متكاملة تعتمد على تقنية LED ، حيث تشمل مصابيح أمامية وخلفية LED، وإضاءة نهارية أمامية LED، بالإضافة إلى إشارات جانبية LED مدمجة في المرايا، ومصباح فرامل خلفي مرتفع يعمل بتقنيةLED ، إلى جانب مصابيح ضباب خلفية تعزز من وضوح الرؤية في الظروف الجوية الصعبة.

أما فئة Ultra، فتُضيف لمسة من الفخامة داخل المقصورة من خلال إضاءة داخلية خافتة وملونة، تخلق أجواء راقية ومريحة أثناء القيادة ليلًا.

وسائل الراحة في Haval H6 الفيس ليفت

‎كما توفر السيارة مجموعة متكاملة من وسائل الراحة الذكية التي تعزز من سهولة الاستخدام ومتعة القيادة اليومية، حيث تأتي مزودة بمفتاح ذكي مع إمكانية الدخول بدون مفتاح، وزجاج خلفي داكن اللون يعزز الخصوصية، بالإضافة إلى مثبت سرعة لرحلات أكثر راحة، وحساسات إضاءة ومطر أوتوماتيكية تعمل تلقائيًا حسب الظروف المحيطة. كما يمكن للسائق اختيار نمط القيادة الذي يناسب أسلوبه، إلى جانب وجود شاحن هوائي سريع للهاتف بقوه 50Wيضيف لمسة من العملية والحداثة داخل المقصورة.

أما فئة Ultra ، فتتميز بمستوى إضافي من الفخامة والراحة بفضل فتحة سقف بانورامية تضفي إحساسًا بالرحابة والانفتاح، إلى جانب إمكانية فتح وغلق صندوق الأمتعة كهربائيًا، ما يسهل عملية التحميل والتنزيل خاصة في الأوقات المزدحمة أو أثناء التنقل اليومي.

أنظمة الترفية في Haval H6 الفيس ليفت الجديدة

‎وأخيرًا، تأتي السيارة مزودة بأنظمة ترفيه متطورة تلبي احتياجات السائق والركّاب في كلا الفئتين Platinum وUltra، حيث تضم شاشة معلومات وترفيه كبيرة بقياس 14.6 بوصة، تدعم أنظمة Apple CarPlay و Android Auto ، إلى جانب نظام Bluetooth®️ للاتصال اللاسلكي، و عدد 6 مخارج كهرباء متعددة و مدعومه بشاحن سريع تتيح شحن الأجهزة وتشغيل الوسائط بكل سهولة. كما تضم عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام التعرف على الصوت لتجربة تفاعلية أكثر سلاسة أثناء القيادة.

وفيما يخص جودة الصوت، تأتي فئة Platinum مزودة بـ8 سماعات، بينما ترتقي فئة Ultra بمستوى الصوت مع 9 سماعات تمنح تجربة سمعية أكثر نقاءً وثراءً داخل المقصورة.

