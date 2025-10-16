بسبب "هدوئها الشديد"| شيفروليه تستدعي أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية

واشنطن - (د ب أ):

أصبحت إحدى أشهر سيارات شيفروليه الكهربائية ثاني سيارة كهربائية يتم استدعاؤها خلال شهور في الولايات المتحدة بسبب الهدوء المفرط لمحركها أثناء السير بسرعة منخفضة.

ووفقا للمستندات الجديدة المقدمة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في الولايات المتحدة فإنه سيتم استدعاء أكثر من 23 ألف سيارة كهربائية أغلبها من طراز إكوينوكس إي.في طراز 2024.

كما تشير المستندات إلى أن الطرز التي تشملها خطة الاستدعاء قد لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير المحددة للسيارات الهجينة والكهربائية عند السير بسرعة أقل من 10 كم/ساعة (6.2 ميل/ساعة).

يذكر أن السيارات الكهربائية أكثر هدوءا من تلك المزودة بمحركات احتراق تقليدية، لكن العديد من الدول لديها قواعد تشترط إصدار ضوضاء كافية لتنبيه المشاة وراكبي الدراجات لوجودها. وفي معظم الحالات، يضاف صوت أزيز كهربائي منخفض بشكل مصطنع إلى السيارة.

وصرحت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة أن سيارات شيفروليه الكهربائية قد تحتوي على معايرة برمجية غير صحيحة، مما يعني أن الضوضاء التي تصدرها متفاوتة الشدة للغاية وقد يتم الخلط بين صوتها وأصوات أخرى بالنسبة للمشاة أو سائقي الدراجات على الطرق. وهذا من شأنه أن يصعب على المشاة تحديد ما إذا كانت السيارة المقتربة تسرع أم تبطئ.

وتقول شيفروليه إنها لا تزال تعمل على إيجاد حل لمشكلة استدعاء السيارات الكهربائية، وأبلغت مجلة كار آند درايفر أنها لا تتوقع توفره.

لا يمكن إصلاح السيارات باستخدام حلول لاسلكية، وسيتعين إصلاحها لدى الوكلاء.

وفي يوليو، تم استدعاء سيارات دودج تشارجر دايتونا الكهربائية الجديدة أيضا لعدم ارتفاع صوتها بما يكفي عند السير.

تم تحديد 8390 سيارة من طراز تشارجر دايتونا ذات البابين، طرازي 2024 و2025، على أنها تفتقر إلى برنامج مهم لتوليد الصوت.

يتحكم البرنامج الموجود في سيارة دودج في مضخم صوت خارجي، يولد صوتا لتنبيه المشاة تلقائيا عند السرعات المنخفضة.