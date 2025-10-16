لينك آند كو 08 تصل السوق المصري قريبًا.. تفاصيل

فولكس فاجن تايرون تظهر في مصر لأول مرة في هذا الموعد؟

تستعد شركة عز العرب للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة لينك آند كو (Lynk & Co) التجارية، للكشف ولأول مرة عن السيارة لينك آند كو 08 هايبرد كروس أوفر متوسطة قبل نهاية العام 2025 الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات لينك آند كو 08 المتوقع طرحها في مصر نهاية العام 2025:

تمتلك لينك آند كو 08 متوسطة الحجم الجديدة تصميما مختلف كليًا عن طرازات الشركة التي تم الكشف عنها سابقًا، إذ تتميز السيارة الجديدة بأسلوبها العصري الفائق، وخطوطها الديناميكية الأنيقة.

تتألق لينك آند كو 08 بمقدمتها الرياضية المميزة، وذلك من خلال تبنّي تصميمًا منقسمًا للمصابيح الأمامية على شكل حرف U، والتي تمتد منها إضاءة نهارية مقابل الرفارف الأمامية، كما أنها تأتي بإضاءة خلفية ثلاثية الأبعاد بحيث تكون متداخلة بشكل متناسق.

تقدم 08 بمحرك هايبرد V4 سعة 1.5 لتر، بقوة 150 حصان ومحرك كهربائي لـ 136 حصان، بقوة إجمالية 245 حصانًا و 545 نيوتن متر.

تتوفر Lynk & Co 08 بتجهيزات داخلية متطورة أبرزها شاشة رئيسية مقاس 15.4 بوصة ولوحة أجهزة قياس LCD مقاس 12.3 بوصة. تعمل هذه الشاشات مع نظام Flyme Auto داخل السيارة من Meizu. وهو يدعم اتصالاً متقدمًا بهاتف ذكي وله إمكانية تخصيص عميقة.

