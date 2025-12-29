وكيل دونج فينج للسيارات التجارية يكشف موعد التصنيع في مصر

تغطية - محمد جمال:

أعلنت شركة "جلوبال إنجنز" Global Engines، الوكيل الرسمي لسيارات دونج فينج التجارية في مصر، عن اتخاذ خطوات متقدمة في دراسة وتنفيذ مشروعات توطين صناعة المركبات التجارية.

وكشفت الشركة الصينية أن تصنيع سياراتها في مصر سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الربع الأول من عام 2026، وستكون البداية بإنتاج واحدًا من الطرز المتوسطة المنتشرة بالسوق الصيني.

يأتي ذلك بالتوازي مع خطة توسع تهدف إلى تعزيز انتشار العلامة التجارية داخل السوق المصري، وبناء منظومة متكاملة لخدمة قطاع النقل التجاري في السوق المحلي.

قالت جلوبال إنجنز إن الأسس التشغيلية والتجارية للمرحلة المقبلة في مصر، شملت تجهيز البنية التحتية، وتكوين فرق عمل متخصصة، وبناء منظومة متكاملة لخدمات ما بعد البيع.

وأوضحت أن تلك التجهيزات بمثابة تمهيد إلى الانتقال لمرحلة توطين الصناعة ونقل الخبرات والتكنولوجيا إلى السوق المصري، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة المحلية ويرفع كفاءتها.

وتعمل الشركة في ذات الوقت على توسيع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة المعتمدة، وبناء شبكة موزعين بعدد من المحافظات، ما يضمن توافر منتجات دونج فينج وخدماتها بشكل أقرب وأسرع للعملاء، ويعكس التزام الشركة بتقديم تجربة متكاملة تبدأ من البيع وتمتد إلى ما بعده.

وتقدم دونج فينج في قطاع السيارات التجارية في مصر بسلسلة طرازات "كابتن"، والتي تضم كابتن C وكابتن T وكابتن W، وهي بحسب الشركة الصينية من الركائز الأساسية لهذه المرحلة.

وأكدت الشركة المصنعة أن سلسلة طرازات كابتن توفر حلول عملية وموثوقة لقطاع النقل الحضري واللوجستيات، مع تحقيق توازن واضح بين الاعتمادية والكفاءة التشغيلية وتنوع الاستخدامات.

وأكدت جلوبال إنجنز أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من خطة لبناء علامة تجارية قوية في مصر، تقوم على التوسع المدروس، وتوطين الصناعة، ودعم العملاء من خلال شبكة بيع وخدمة وموزعين واسعة، بما يسهم في فتح فرص جديدة أمام الشركات ورواد الأعمال في قطاع النقل التجاري.

يشار إلى أن دونج فينج للسيارات التجارية بدأت أعمالها قبل 54 عامًا، وتجاوزت مبيعاتها 4 ملايين شاحنة خفيفة حول العالم قادرة على العمل في ظروف تشغيل مختلفة.

