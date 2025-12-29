لكزس تطلق سيارتها RZ 600e F الرياضية الفاخرة في الأسواق.. صور

طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة لكزس عن إطلاق سيارتها RZ 600e F SPORT Performance الخاصة الفاخرة، التي تنتمي إلى فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها RZ 600e F SPORT Performance الخاصة الجديدة، التي تقوم على أساس السيارة RZ 550e F SPORT، تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة إجمالية تبلغ313 كيلووات، ما يعادل حوالي426 حصانا.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة، التي يبلغ وزنها الفارغ 2140 كجم، من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4ر4 ثانية، في حين يصل مدى القيادة إلى 525 كلم وفقا لدورة WLTP.

ولتوصيل الأداء بشكل آمن إلى الطريق، تم خفض ارتفاع الهيكل بمقدار 20 ملم، مما يقلل مقاومة الهواء ويزيد من الثبات سواء على الطرق السريعة أو المنحنية.

وتساهم قطع Aero الحصرية في زيادة القوة السفلية، ما يضمن ثبات السيارة ودقة توجيهها عند السرعات العالية.

ولتوفير التحكم المثالي مع زيادة الأداء، تم تزويد السيارة بـمكابح فائقة، مع إحساس مباشر ودقة في التحكم بالضغط، ما يجعل كل عملية تباطؤ آمنة وموثوقة حتى عند الظروف الصعبة.

وتدعم السيارة تقنية Steer-by-Wire المطورة خصيصا، والتي توفر تجربة توجيه جديدة تماما، وتعمل بالتزامن مع نظام “Interactive Manual Drive” لتمنح السائق شعورا أقرب للقيادة التقليدية، مع الأداء الكهربائي المتطور.

وعلى مستوى التصميم الخارجي، تأتي السيارة بلونين بارزين، هما: أسود مع HAKUGIN II ولمسة طلاء مطفأ، وأسود مع Neutrino Gray، كما تضيف اللمسات الزرقاء على الهيكل الأسود لمسة عصرية تعكس الطابع الرياضي وتبرز الهوية المميزة للنسخة الخاصة.