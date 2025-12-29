فولفو EX30 أرخص سيارات العلامة السويدية الفاخرة في مصر.. تعرف عليها

تقدم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل المجلي الحصري لعلامة فولفو التجارية في مصر، السيارة EX30 الكهربائية الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات خلال شهر ديسمبر الجاري.

وتعد EX30 أرخص سيارة مقدمة من فولفو السويدية الفارهة لعملاء السوق المصري، حيث تبدأ أسعارها من 1.699.000 جنيه للفئة الأولى، و1.799.000 جنيه للفئة الثانية، و1.950.000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تتوفر فولفو EX30 الصغيرة بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى تعمل بمحرك واحد بقوة 268 حصان ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

على مستوى المقصورة، تتميز السيارة بلمسات عصرية وتقنيات متطورة، أبرزها شاشة تحكم لمسية كبيرة بقياس 12 بوصة، تدير كافة أنظمة السيارة وتعرض معلومات القيادة والطقس.

كما تتيح فولفو خاصية NFC التي تمكن السائق من استخدام هاتفه كمفتاح للسيارة، حتى عند إغلاق الهاتف، ما يسهل أيضًا مشاركة السيارة مع العائلة أو الأصدقاء دون الحاجة لتسليم المفتاح فعليًا.

تدمج السيارة نظام خرائط جوجل المدمج الذي يساعد السائق في تحديد موقع السيارة عند ركنها، ما يعزز الراحة والسهولة.

وتتوفر EX30 بكسوة داخلية قماشية بألوان مزدوجة مع تطريزات أنيقة، إلى جانب خمسة خيارات للألوان الخارجية.

تشمل الأسعار ضمانًا لمدة 3 سنوات أو 150 ألف كم، وضمانًا على البطارية لمدة 8 سنوات أو حتى 160.000 كيلومتر، بالإضافة إلى 3 سنوات من الصيانة المجانية أو 100.000 كيلومتر.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر