عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

واجهت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية المتخصصة في تكنولوجيا الاتصالات والهواتف الذكية، الوافد الجديد إلى عالم السيارات الكهربائية، العديد من الأزمات خلال عام 2025، تسببت في حالة من التشكك لدى الكثير من المستهلكين حول العالم.

وكانت الشركة الصينية أعلنت عن باكورة سياراتها في مارس 2024، وذلك بكشف النقاب عن SU7، التي شهدت إقبالًا منقطع النظير بعد فتح باب الحجز لشرائها، إذ تجاوز إجمالي الحاجزين خلال الساعة الأولى 80 ألفًا، بحسب الشركة.

وبعد أشهر قليلة من انضمام شركة تكنولوجيا الاتصالات رسميًا إلى عالم السيارات، بدأت الحوادث في الطعن بسمعة طرازها الأول، والذي تسبب في خسائر بشرية فادحة وتراجع حاد بأسهم الشركة.

الضحايا احترقوا بسبب الأبواب

الحادث الأول كان في مارس الماضي عندما اصطدمت سيارة "SU7" أثناء تشغيل نظام القيادة المساعدة بحاجز خرساني في مقاطعة أنهوي، ما أدى إلى وفاة ثلاث طالبات جامعيات حرقًا داخل السيارة. لتشير التحقيقات إلى أن السيارة كانت تفتقر في الأساس لتقنية "LiDAR" للاستشعار المتقدم.

في أعقاب الحادث، تناقل العديد من رواد موقع "Douyin" للتواصل الاجتماعي بما في ذلك منشور لوالدة إحدى الضحايا، أن الأبواب أُغلقت تلقائيًا بعد الحادث، ما أدى إلى احتجاز الفتيات أثناء احتراق السيارة.

الأعين الضيقة توقف السيارة

الحادث الثاني وقع في يونيو الماضي ووصفه مراقبون بالطريف، إذ اشتكى مالك سيارةXiaomi SU7 Max من تكرار التنبيهات الصوتية لنظام كشف الإرهاق خلال القيادة، بسبب ضيق عينيه الصغيرتين طبيعيًا.

وقال مالك السيارة ويدعى لي، إن النظام أخطأ في تفسير ملامحه على أنها علامات نعاس، ما أدى إلى أكثر من 20 تنبيهًا بعبارة "يرجى التركيز أثناء القيادة" خلال رحلة واحدة فقط.

وتعتمد تقنية المراقبة في SU7 Max على كشف سلوكيات مثل إغلاق العينين أو التثاؤب، حيث تصدر تنبيهات تلقائية عند اكتشاف مؤشرات على الإرهاق أو التشتت. غير أن حالات الحساسية الزائدة، مثل ما حدث مع لي، تسلط الضوء على عيوب محتملة في التطبيق العملي للنظام.

ودافعت شاومي عن نظام مراقبة السائق، مؤكدة أن الهدف منه تعزيز السلامة، وأوضحت أن بإمكان المستخدمين تعطيل الخاصية في حال واجهوا حساسية مفرطة.

وتعليقًا على الحادث، قال وانج يي، خبير في أنظمة القيادة الذكية بجامعة تسينجهوا إن ما حدث مع السيد لي ليس استثناءً، بل يسلط الضوء على فجوة حقيقية في تصميم خوارزميات التعرف حيث أن العديد من أنظمة مراقبة السائق في السوق تعتمد على بيانات نمطية لا تعكس التنوع البيولوجي والثقافي، ما يؤدي إلى نتائج خاطئة في بعض الحالات.

فشل فتح الأبواب ينهي حياة السائق

أما الحادث الثالث، وقع في شهر أكتوبر الماضي بمدينة تشنجدو، عندما اشتعلت سيارة "SU7 Ultra" بعد اصطدامها بحاجز على الطريق، ولم يتمكن الشهود من فتح الأبواب الإلكترونية لإنقاذ السائق الذي مات محترقًا بداخلها، ما أثار جدلاً حول تصميم أنظمة الأمان في سيارات شاومي.

وسلط كلا الحادثين الضوء على أنظمة الأمان في سيارة شاومي، إذ يتشابه كلاهما في انغلاق الأبواب بعد الاصطدام وفشل فتحها سواء من الداخل أو الخارج. ما نتج عنه احتباس الضحايا بالداخل واحتراقهم أحياء.

حادث جديد كاد أن يغرق السيارة

ويبدو أن سيارة شاومي تأبى انتهاء عام 2025 دون ضجيج، إذ أبلغ أحد مالكي SU7 أن سيارته كادت تغرق بعدما قام بتفعيل خاصية الركن الذاتي لتخرج السيارة عن السيطرة وتتجه مباشرة نحو أحد الأنهار في الصين.

وعلق مالك السيارة بغضب على تلك الواقعة التي كاد أن يفقد خلالها سيارته، قائلًا: "قمت بتفعيل خاصية الركن الذاتي في السيارة وغادرتها، وفوجئت أنها لا تميز بين سطح الأرض وسطح الماء وذهبت مباشرة لتلامس الماء قبل أن تتوقف من تلقاء نفسها.

وردت شاومي على مالك السيارة في بيان رسمي محملة إياه المسئولية لتجاهله التعليمات الواردة في كتيب استخدام السيارة، ومؤكدة أن تفعيل الركن الذكي يتطلب التحقق يدويًا من خلو المسار من العوائق أولًا.

توالي الحوادث يستنزف الشركة الصينية ماليًا

لكن توالي الشكاوى من السيارة وبخاصة أنظمة القيادة الذاتية والركن الذاتي، تسببت في حالة من التشكك والغضب لدى مالكي SU7 والشركة المصنعة لها وأدى إلى تذبذب حاد بأسهمها في البورصة.

هبطت أسهم شاومي بأكثر من 7.8% خلال أسبوع واحد من حادث الاصطدام الثاني، وخسرت نحو 4.5 مليار دولار من قيمتها السوقية، وسط مطالبات صينية ودولية بفرض رقابة أكثر صرامة على تقنيات القيادة الذاتية وسلامة السيارات الكهربائية.

تعتمد Xiaomi SU7 الكهربائية على تقنيات متطورة أبرزها القيادة الذاتية التي تشمل 3 تقنيات رئيسية، وأنظمة الاصطفاف الذاتي المتقدم، وغيرها من تكنولوجيات التحكم الآلي المعتمدة على العقل الإلكتروني.

تتوفر سيارة Xiaomi SU7 بأربعة أبواب وخمسة مقاعد وتتميز بالإبعاد التالية طول 4997 ملم، عرض 1963 ملم، ارتفاع 1455 ملم وتبلغ قاعدة العجلات 3000 ملم ويبلغ وزنها فارغة 1980 كجم وتتمتع بتعلق هوائي متكيف يوفر الراحة والاستقرار.

سيارة Xiaomi الجديدة الإصدار الأساسي SU7 تعمل بمحرك ذو قوة دفع خلفي 229 حصان وعزم دوران أقصى يصل إلى 400 نيوتن متر.

يمكن للإصدار الأساسي من SU7 السير حتى 668 كيلومتر في الشحنة الواحدة وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في 5.28 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كيلومتر في الساعة الواحدة.

ونجحت شاومي بحسب موقع "cnevpost" الصيني، في تسجيل عدد من الأرقام القياسة بمعدلات التسليمات الشهرية منذ بداية 2025، فقد سلمت في سبتمبر الماضي 41.948 سيارة، فيما قدرت الوحدات المباعة منذ بداية العام بأكثر من 300.000 سيارة.

