إعلان

نيسان تعلن وقف إنتاج أرخص سياراتها بسبب ضعف المبيعات.. التفاصيل

كتب : مصراوي

04:17 م 25/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa
  • عرض 15 صورة
    نيسان Versa

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طوكيو - (د ب أ):

كانت المؤشرات واضحة على قرب نهاية رحلة السيارة نيسان فيرسا رخيصة الثمن في السوق الأمريكية، عندما أوقفت شركة نيسان موتورز اليابانية في وقت سابق من هذا العام إنتاج السيارة فيرسا ذات ناقل الحركة اليدوي التي تعتبر أرخص سيارة جديدة تباع في الولايات المتحدة، نتيجة لانخفاض حجم مبيعاتها والتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على السيارات المستوردة من الخارجة.

وبينما استمر إنتاج سيارة فيرسا المزودة بناقل حركة آلي في مصنع نيسان بمدينة أجواسكالينتس المكسكية خلال العام الحالي، توقف إنتاجها أيضا رسميا هذا الشهر.

وأكدت نيسان في وقت لاحق أن السيارة فيرسا لن تعود في عام 2026، وفقا لتقرير أولي نشرته مجلة "ذا درايف". وعندما تواصلت مجلة "كار أند درايفر" مع نيسان للتحقق من التقرير، أصدر متحدث باسم الشركة البيان التالي: "تماشيا مع استراتيجية منتجات نيسان، سيتوقف إنتاج نيسان فيرسا في ديسمبر 2025 للسوق الأمريكية.

وتلتزم نيسان بتقديم سيارات أنيقة وبأسعار معقولة في فئة سيارات الصالون، مثل سنترا وألتيما، بالإضافة إلى تقديم قيمة مميزة في فئة سيارات الدفع الرباعي المدمجة مع كيكس."

ويعني توقف إنتاج نيسان فيرسا أن الشركة اليابانية لم تعد تقدم طرازا بسعر يبدأ بأقل من 19 ألف دولار (903 آلاف جنيه مصري) تقريبًا في السوق الأمريكية. ففي طراز عام 2025، كان سعر فيرسا ذات الناقل اليدوي يبدأ من 18.585 دولارا، بينما بلغ سعر الفئة الأعلى منها 22.585 دولارا.

في الوقت نفسه، من المرجح أن تصبح كيكس بلاي (وهي نسخة أكبر من الجيل السابق من كيكس) بسعر 23 ألف دولار هي الخيار الجديد لدخول تشكيلة نيسان، ما لم يتم إيقاف إنتاجها أيضا في عام 2026.

وأشار موقع كار أند درايفر إلى أنه سيتعين على معظم عملاء نيسان الباحثين عن سيارة جديدة بأسعار معقولة الاختيار بين سيارة سنترا الصالون المدمجة المعاد تصميمها التي يبدأ سعرها من 23.845 دولارا أو سيارة كيكس متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) التي تبدأ من 23.925 دولارا.

أسعار السيارات سيارات نيسان صناعة السيارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بالأسماء.. النتيجة الكاملة لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
عقوبات قد تصل للحبس.. تعرف على أبرز تعديلات قانون المرور الجديد
تنقل مجانا.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية 2025
السوق يكتم أنفاسه ترقبا لقرار البنك المركزي حول سعر الفائدة على الإيداع والإقراض