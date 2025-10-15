نيسان تسيطر على تراخيص الـ"زيرو" في مصر بثلاث سيارات.. تعرف عليها

انخفاض أسعار أرخص سيارات سكودا الجديدة في مصر حتى 150 ألف جنيه

تصدرت نيسان اليابانية قائمة العلامات التجارية الأكثر ترخيصًا للسيارات في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات.

وكشف تقرير المجمعة المصرية الذي ينشر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن ترخيص 56690 مركبة "زيرو" بنسبة ارتفاع 8% عن أغسطس، ومن بين هذه المركبات 2337 سيارة تحمل علامة نيسان التجارية.

وجاءت السيارة نيسان صني في صدارة أكثر السيارات التي تم ترخيصها للعلامة بواقع 1449 وحدة، وتبعتها في الترتيب الثاني شقيقتها الأكبر سنترا والتي تم صدر لها ترخيص 575 ترخيصًا وثالثًا جاءت السيارة قيشقاي الرياضية متعددة الاستخدامات بواقع 150 وحدة.

وأوضحت البيانات الرقمية الصادرة عن المجمعة في إسهام السيارات الثلاث للعلامة نيسان اليابانية في تصدرها لقائمة تراخيص الملاكي عن شهر سبتمبر 2025.

نستعرض في التقرير الآتي أبرز الأسعار الرسمية للسيارات الثلاث وأبرز مواصفاتها الفنية:

نيسان صني

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

تقدم صني بأسعار رسمية تبدأ من 645.000 جنيه، والفئة الثانية 695.000 جنيه، والثالثة بـ 745.000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها خلال أكتوبر 795.000 جنيه.

نيسان سنترا

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

يبلغ طول نيسان سنترا الإجمالي 4.61 مترًا وقاعدة عجلاتها 2.70 متر مع عرض 1.76 متر وارتفاع كلي 1.49 متر، ومساحة تخزين خلفية 510 لترًا مكعبًا.

تمتلك سيارة نيسان أنظمة ABS وEBD ودعم الفرامل BA ووسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي.تقدم سنترا بتحكم يدي في التكييف وفتحات تهوية خلفية ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم تشغيل الاسطوانات مع منفذ AUX ومصابيح LED خلفية وجنوط حديدية قياس 16 بوصة.

كما يتوفر بها إضاءة نهارية LED وتكييف ثنائي المناطق وبلوتوث ومفتاح ذكي وتطعيمات من الكروم للعدادات وجنوط رياضية، وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وكاميرا خلفية.

تتوفر نيسان سنترا موديل 2026 المجمعة بمصانع الشركة في مصر بفئة تجهيزات واحدة سعرها الرسمي 899.000 جنيه.

نيسان قشقاي

تتميز نسخة الفيس ليفت المستوردة الجديدة من نيسان قشقاي بملامح أنيقة تظهر على شبكة المبرد والكشافات الأمامية ومصابيح الضوء النهاري، كما تتوفر السيارة بطلاء ثنائي اللون.

تأتي سيارة نيسان الجديدة بعجلات مصنوعة من معدن خفيف قياس 19 أو 20 بوصة، وتبقى السيارة بأبعادها السابقةحيث يبلغ طولها 4.425 ملم وعرضها 1.835 ملم وارتفاعها 1625 ملم، في حين تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 1.447 لترا.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

المقصورة الداخلية للسيارة تأتي بمواد عالية الجودة وحليات جديدة مع فرش ألكانتارا. وتدعم أنظمة السيارة خدمات جوجل، وتعتمد على باقة واسعة من الأنظمة المساعدة مثل وظيفة الفرامل الاضطرارية ومساعد الحفاظ على حارة السير وشاشة لعرض صورة محيطية تنقلها أربع كاميرات.

كما تتوفر وظيفة 3D، والتي تتيح مراقبة السيارة بمساعدة ثمان كاميرات، فضلا عن الوضع الشفاف لغطاء حيز المحرك، والذي يسمح بصورة افتراضية للعجلات الأمامية.

تباع نيسان قشقاي SUV المستوردة بأسعار تبدأ من 1464.000 جنيه، والفئة الثانية 1.640.000 جنيه، والثالثة بـ 1.660.000 جنيه، والفئة الرابعة سعرها 1.749.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ1.769.000 جنيه، بينما الفئة e-PWR تباع بـ 1.884.000 جنيه، والفئة 4WD بـ 1.929.000 جنيه، والفئة 4WD 2T الأعلى تجهيزًا بـ1.949.000 جنيه.

