دونج فينج تطلق ڤويا باشون L الفارهة في الأسواق بقوة هائلة.. صور

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة دونج فينج الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق أيقونتها Voyah Passion L الفارهة، والتي تمتاز بتصميم أنيق وتقنيات متطورة ومدى سير كهربائي كبير.

وأوضحت الشركة الصينية أن السيارة Voyah Passion L الجديدة تأتي بطول 5.1 متر وعرض 2.0 متر وارتفاع 1.5 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.0 متر لتوفير المزيد من الرحابة بمقصورة السيارة.

وتلفت السيارة الأنظار إليها من خلال 34 قضيب كروم في شبكة المبرد وكشافات LED المقسمة الجديدة وشريطين أنيقين من الكروم في المصدم، كما تحافظ مؤخرة السيارة على أناقتها من خلال المصابيح الخلفية الممتدة، والتي تأتي بتصميم معدل.

دفع هجين Plug-in

وتعتمد السيارة الصينية الجديدة على نظام دفع هجين Plug-in يشتمل على محرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر ويعاونه اثنان من المحركات الكهربائية، ويولد محرك البنزين بقوة 110 كيلووات، بينما يولد المحركان الكهربائيان قوة 201 و308 حصان، مما يوفر قوة دفع هائلة.

وقامت دونج فينج بتجهيز سيارتها الجديدة ببطارية ليثيوم ثلاثية بسعة 63 كيلووات ساعة مع تقنية الشحن 5C، وهو ما يعني إمكانية شحنها من 20 إلى 80% في غضون 12 دقيقة فقط، بينما يصل مدى السير بالطاقة الكهربائية وحدها إلى 410 كلم أو 1400 كلم بقوة جميع المحركات، وبالتالي فإنها تناسب الرحلات الطويلة، بينما يبلغ معدل استهلاك الوقود 5.7 لتر/100 كلم.

نظام هواوي Qiankun ADS 4

وتروج "دونج فينج" لسيارتها Voyah Passion L الجديدة من خلال تجهيزها بنظام هواوي Qiankun ADS 4، الذي يتضمن 29 مستشعرا بما في ذلك ليدار به 192 خطا وثلاثة رادارات موجات ملليمترية رباعية الأبعاد.

وتتجلى سمات الفخامة الحقيقية من خلال الفرش الجلدي واللمسات الفاخرة من الخشب الطبيعي وقمرة قيادة رقمية مزودة بلوحة عدادات LCD وشاشة بحجم 16.1 بوصة تعمل بدقة وضوح 3K.

وتشتمل مقصورة السيارة أيضا على ميني بار بسعة 6.6 لتر ومقعد راكب أمامي “Zero Gravity” ومقاعد مدفأة ونظام تهوية ووظيفة التدليك وإضاءة محيطة يمكن ضبطها على 256 لونا ومسند ذراع أوسط قابل للطي في الخلف.