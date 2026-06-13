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تركي آل الشيخ عن مشهد أكشن أحمد عز في "الأمير": "ابتديت أخاف عليه"

وجه المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة دعم وشكرا للقائمين على تصوير وتصميم مشاهد الأكشن في مسلسل الأمير، والمقرر عرضه في الفترة المقبلة.

ونشر تركي صورة للمخرج وصورًا من كواليس مشهد الأكشن أحمد عز عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "إصرار النجم أحمد عز والنجوم سامي الشيخ وعمرو جمال على القيام بالمشهد بنفسهم، وإصرار المخرج على عمل تفجير حقيقي ليس بجرافيك دليل احترافيه عاليه لخروج منتج واقعي وشجاعة".

تفاصيل مسلسل الأمير

مسلسل الأمير من تأليف صلاح الجهيني وفكرة المستشار تركي آل الشيخ وإخراج ستيفن هوبكنز، ومن إنتاج ستوديوهات صلة بالتعاون مع منصة شاهد و mbc وبدعم من الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

أحدث مسلسل الأمير

يحكي المسلسل عن قصة ضابط مصري يعيش بهوية مزدوجة داخل شبكة معقدة من الصراعات الدولية، وينتحل شخصية أحد أخطر الإرهابيين المطلوبين، ومع تعثر مهمته السرية، يدخل في سباق مع الزمن لإحباط هجوم وشيك، في أجواء مليئة بالتشويق والأكشن، مع لمسة إنسانية تبرز علاقاته العائلية.

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