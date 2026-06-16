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أعلنت نقابة الفنانين السوريين، فجر اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان والمخرج أسامة السيد يوسف، عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونعت النقابة الفنان الراحل عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في بيان النقابة: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة السيد يوسف، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تفاصيل وفاة أسامة السيد يوسف المفاجئة

ورحل الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عالمنا بعد ساعات قليلة من تصوير مشاهده في مسلسل الفانتازيا "بيت الياسمين"، والذي يعد أولى إنتاجات شركة "شاميانا" للإنتاج والتوزيع، استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2027.

وكان الفنان الراحل قد انتهى من تصوير مشاهده داخل ديكور أحياء دمشق القديمة، وذلك قبيل الإعلان عن وفاته المفاجئة التي صدمت الوسط الفني.

ويضم مسلسل "بيت الياسمين" نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية، من بينهم: عبد المنعم عمايري، ونادين خوري، وعبير شمس الدين، والعمل من تأليف قاسم الويس، وإخراج عمار تميم.

من هو الفنان أسامة السيد يوسف؟

ولد أسامة السيد يوسف في محافظة إدلب السورية.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

تولى منصب مدير المسرح القومي في حلب خلال الفترة من عام 2003 وحتى 2016.

شارك في بطولة العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، أبرزها: "خان الحرير"، "سيرة آل الجلالي"، "صلاح الدين الأيوبي"، "طالع الفضة"، "بروكار"، "مرت عمو ما حدا غريب"، بالإضافة إلى مسلسل "تاج" (2024)، و"مطبخ المدينة"، و"الخروج إلى البئر".

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