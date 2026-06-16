إعلان

تفاصيل آخر ظهور للفنان أسامة السيد يوسف قبل وفاته المفاجئة

كتب : مصطفى حمزة

11:49 ص 16/06/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    الفنان الراحل اسامة السيد يوسف
  • عرض 3 صورة
    الفنان السوري الراحل اسامة السيد يوسف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، فجر اليوم الثلاثاء، وفاة الفنان والمخرج أسامة السيد يوسف، عن عمر يناهز 65 عامًا.

ونعت النقابة الفنان الراحل عبر بيان رسمي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء في بيان النقابة: "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير أسامة السيد يوسف، وسنوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزية.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

تفاصيل وفاة أسامة السيد يوسف المفاجئة

ورحل الفنان السوري أسامة السيد يوسف عن عالمنا بعد ساعات قليلة من تصوير مشاهده في مسلسل الفانتازيا "بيت الياسمين"، والذي يعد أولى إنتاجات شركة "شاميانا" للإنتاج والتوزيع، استعدادًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2027.

وكان الفنان الراحل قد انتهى من تصوير مشاهده داخل ديكور أحياء دمشق القديمة، وذلك قبيل الإعلان عن وفاته المفاجئة التي صدمت الوسط الفني.

ويضم مسلسل "بيت الياسمين" نخبة من أبرز نجوم الدراما السورية، من بينهم: عبد المنعم عمايري، ونادين خوري، وعبير شمس الدين، والعمل من تأليف قاسم الويس، وإخراج عمار تميم.

من هو الفنان أسامة السيد يوسف؟

ولد أسامة السيد يوسف في محافظة إدلب السورية.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982.

تولى منصب مدير المسرح القومي في حلب خلال الفترة من عام 2003 وحتى 2016.

شارك في بطولة العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، أبرزها: "خان الحرير"، "سيرة آل الجلالي"، "صلاح الدين الأيوبي"، "طالع الفضة"، "بروكار"، "مرت عمو ما حدا غريب"، بالإضافة إلى مسلسل "تاج" (2024)، و"مطبخ المدينة"، و"الخروج إلى البئر".

أقرا ايضا

نجوم الفن يحتفون بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا في كأس العالم

أول تعليق من تركي آل الشيخ على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا

نقابة الفنانين السوريين أسامة السيد يوسف نادين خوري

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اتهامهم باستعراض القوة
حوادث وقضايا

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اتهامهم باستعراض القوة
بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026
الأزهر

بدائل الثانوية الأزهرية| شروط وأوراق التقدم لمعهد تمريض الأزهر بدمياط 2026
قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026.. من هو منتخب نيوزيلندا؟
كأس العالم 2026

قبل مواجهة مصر في كأس العالم 2026.. من هو منتخب نيوزيلندا؟
"باسم الرئيس السيسي".. هدية خاصة لمصر بعد مباراة بلجيكا في كأس العالم
كأس العالم 2026

"باسم الرئيس السيسي".. هدية خاصة لمصر بعد مباراة بلجيكا في كأس العالم
ترامب ينتقد نتنياهو: عليه أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان
شئون عربية و دولية

ترامب ينتقد نتنياهو: عليه أن يكون أكثر مسؤولية تجاه لبنان

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

فرنسا

فرنسا

- -

22:00

السنغال

السنغال

كأس العالم

إيران

إيران

2 2

04:00

نيوزيلندا

نيوزيلندا

كأس العالم

السعودية

السعودية

1 1

01:00

أوروجواي

أوروجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

14 يوليو.. أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ في اتهامه باستعراض القوة والبلطجة
وقف الحرب لم يشعل الذهب.. لماذا اكتفى المعدن الأصفر بمكاسب محدودة؟
تصرف مفاجئ لحسام حسن.. ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد التعادل مع بلجيكا؟
مصدر بـ"الكهرباء" يحسم الجدل حول مصير نظام الشريحة الموحدة للعدادات الكودية
توصية برلمانية بمراجعة أسعار تذاكر الكشف بالمستشفيات
إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية في مصر.. كيف تستفيد؟
أجواء حارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة