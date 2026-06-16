شيري عادل تنشر صورا جديدة من استمتاعها بالإجازة في مدينة الجونة

احتفى عدد كبير من نجوم الوسط الفني بأداء المنتخب المصري أمام منتخب بلجيكا في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الاثنين ضمن دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وانتهت بهدف لكل منتخب.

وأثنى النجوم على أداء المنتخب المصري وبالأخص اللاعب إمام عاشور صاحب هدف المنتخب، كما أثنوا على المدير الفني للمنتخب المصري كابتن حسام حسن.

ونشر النجوم احتفائهم بالمنتخب عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كريم عبد العزيز

نشر النجم كريم عبد العزيز صورة للاعبي المنتخب المصري عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "مبروك يا أبطال مصر، فرحتونا وشرفتونا وطبعا على رأس هذا الإنجاز كابتن/ حسام حسن العميد، عاش يا أبطال مصر".

مروة الأزلي

نشرت الفنانة مروة الأزلي صورة عبر صفحته على "فيسبوك"، ظهرت خلالها مع عدد من الأصدقاء وعن يتابعون مجريات المباراة.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت في الصورة مرتدية زي المنتخب.

أحمد التهامي

احتفل الفنان أحمد التهامي بهدف المنتخب المصري، ونشر صورة عبر خاصية الاستوري على انستجرام، ظهر خلالها مع لاعب منتخب مصر إمام عاشور الذي أحرز الهدف.

صلاح عبدالله

احتفى الفنان الكبير صلاح عبدالله بأداء المنتخب المصري، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "لو كملنا بهذا المستوى هيبقى أحسن كأس عالم بالنسبة لمصر إن شاء الله".

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