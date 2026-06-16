علق الفنان محمد هنيدي على تعادل منتخب مصر أمام بلجيكا بهدف سجله إمام عاشور، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

تعليق محمد هنيدي

وكتب محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "أداء عظيم ومباراة رهيبة … ربنا يوفقنا في المبارايات اللي جايه يارب".

وعن لقطة حسام حسن مع حكم المباراة، كتب: "إيه يا عمي إيه يا عمي ده واخده واحدة سوبلكس جابه الغضروف".

وانتهت مباراة الأمس بين مصر وبلجيكا بالتعادل الإيجابي 1/1 ضمن منافسات المجموعة السابعة، ليأتي الفراعنة في المركز الثاني في ترتيب المجموعة.



محمد هنيدي ينتظر عرض فيلم الجواهرجي



وينتظر النجم محمد هنيدي عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "الجواهرجي"، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في العديد من المتاعب والمواقف المحرجة بسبب زوجته.

ويعيد الفيلم التعاون بين هنيدي والنجمة منى زكي، بعد غياب سنوات، إذ كان آخر لقاء بينهما في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1998.

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