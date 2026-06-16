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منى فاروق تكشف تطورات حالتها الصحية: "هكمل علاجي في دبي"

كتب : مروان الطيب

12:11 م 16/06/2026

منى فاروق

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كشفت الفنانة منى فاروق عن تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة خلال الأيام الماضية، وظهورها على فراش المرض.

وطمأنت منى فاروق جمهورها ومتابعيها وكتبت عبر خاصية الاستوري على "إنستجرام": "مش عارفة أشكركم إزاي على المشاعر الصادقة اللي وصلتني منكم الفترة دي، والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته بسبب دعواتكم ليا وجمال قلوبكم".

وتابعت منى فاروق: "إن شاء الله هكمل فترة علاجي في دبي مع أمي، دعواتكم لحد ما ربنا يجمعنا تاني على خير يارب".

كواليس تعرض منى فاروق لأزمة صحية

تحدثت الفنانة منى فاروق عن تفاصيل مرورها بأزمة صحية خلال الأيام الماضية، إذ نشرت صورة لها وهي على فراش المرض عبر حسابها على "انستجرام" وكتبت: "مكنتش ناوية أتكلم في أموري الشخصية أنا بقالي فترة بعاني وعندي أزمة صحية في المرارة ويوم 6/6/2026، ومن أيام احتجت للتدخل الجراحي الفوري وتم استئصال المرارة لوجود حصوات كانت مأثرة علي الكبد والحمد للّه على كل حال".

واختتمت حديثها قائلة: "شكراً لكل اللي بيحاول يطمن عليا شكراً لكل اللي دعالي وبيدعيلي، الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه.. عدّت الأزمة على خير، وربنا يديم الصحة والعافية".

اخر مشاركات منى فاروق الفنية

كانت آخر مشاركات منى فاروق في الدراما التلفزيونية بالجزء الثالث من مسلسل "أيام" عام 2025.

في الموسم الثالث، تتصاعد الأحداث بعد مقتل الدكتور رائد واتهام رياض واحتجازه، بينما يواصل فريد البحث عن الكنز الأثري، وتتضاعف التعقيدات مع ولادة عبير في ظل غياب رياض.

وشارك ببطولة المسلسل كل من رياض الخولي، شيري عادل، حورية فرغلي، أحمد صفوت، ندى موسى، تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة.

منى فاروق على انستجراممنى فاروق تتعرض لوعكة صحية

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