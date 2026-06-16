أعلن الفنان تامر عاشور عن إحياء ثاني حفلاته الغنائية خلال شهر يونيو الجاري، في مدينة المنصورة.

وكشف تامر عاشور، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن موعد ومكان الحفل تفصيلياً.

تفاصيل حفل تامر عاشور بالمنصورة

وكتب تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: "أشوفكم يوم السبت 27 يونيو في حفل مول المنصورة".

وطرحت الجهة المنظمة تذاكر الحفل للحجز إلكترونيًا، وجاءت الأسعار متنوعة لتناسب الجمهور؛ حيث تراوحت فئات التذاكر بين 400، و600، و900 جنيه.

حفل تامر عاشور واليسا كامل العدد

ويأتي حفل المنصورة بعد يومين فقط من مشاركة تامر عاشور مع النجمة اللبنانية إليسا، في إحياء حفل غنائي ضخم والمقرر إقامته في أحد فنادق مدينة نصر يوم 25 يونيو الجاري.

وكانت الجهة المنظمة للحفل قد أعلنت في وقت سابق عن نفاد تذاكر حفل "عاشور وإليسا" بالكامل، والتي بدأت أسعارها من 25 ألف جنيه مصري.

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