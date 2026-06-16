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بعد أزمة سما المصري.. نجوم تعرضوا لمضايقات من الجمهور

كتب : مروان الطيب

02:05 م 16/06/2026
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    أحمد زاهر وابنته ليلى
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    الفنان أحمد عبد العزيز
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    النجم الراحل عمر الشريف
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    سما المصري
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    الفنان أحمد عبد العزيز وشاب من ذوي الهمم
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    شجار محمد رمضان مع أحد الشباب في الساحل الشمالي
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    عمر الشريف يصفح إحدى الصحفيات
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    عمرو دياب والشاب المصفوع
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    صفعة عمرو دياب
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    الفنانة سما المصري

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كشفت الفنانة سما المصري عن القبض على أحد الأشخاص تعدى عليها خلال وجودها داخل مترو الأنفاق، إذ ناشدت وزارة الداخلية بالقبض عليه من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ووجهت سما المصري الشكر لوزارة الداخلية بعدما تم الإعلان عن القبض على هذا الشخص، وكتبت سما المصري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "ألف مليون شكر لوزارة الداخلية إنها قبضت علي الولد اللي تعدي عليا في مترو الأنفاق وصورته اهي منورة على صفحة الوزارة عشان في ناس كانت بتقول عليا كدابة وبحاول اعمل تريند".

وأضافت: "ياريت اللي له حق ماياخدوش بدراعه ولا بلسانه اللي له حق ياخده بالقانون وإحنا عندنا وزارة داخلية محترمة ونيابة محترمة وربنا كريم إن شاء الله وكل واحد ياخد حقه".

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم تعرضوا لمضايقات من معجبين:

أحمد عبد العزيز

انفعل الفنان أحمد عبد العزيز خلال تقديم واجب العزاء في الفنانة شيرين سيف النصر، وأثناء خروجه من العزاء، قابله أحد المعجبين من ذوي الهمم وحاول لمسه ومصافحته، إلا أن الفنان أحمد عبدالعزيز انفعل بشدة على الشاب، وتلقى موجة من الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، وأوضح عدم علمه كون الشاب من ذوي الهمم، واعتذر له رسميا كما قام باستضافته في منزله.

عمرو دياب

تعرض الفنان عمرو دياب لموقف محرج أثناء إحياء إحدى حفلات الزفاف، إذ قام أحد المعجبين بشدة في محاولة منه التقاط صورة تذكارية معه، إلا أن عمرو دياب لم يتمالك نفسه وقام بصفعه أمام الجميع وأثار المشهد جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فمنهم من رأى أن تصرف عمرو دياب جاء رد فعل لما فعله المعجب، وآخرون أكدوا بعدم أحقية "الهضبة" بضرب المعجب وكان لابد أن يتحلى بالصبر كونه شخصية عامة.

محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان، لموقف محرج أثناء تواجده في مراسي بالساحل الشمالي، بعدما حاول أحد المعجبين تصوير مقطع فيديو معه، إلا أن رمضان طالبه بحذف الفيديو وسط رفض المعجب ليقوم رمضان بعدها بصفعه أمام المتواجدين، وقام بعدها بنشر مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي واعتذر لأهل المعجب.

عمر الشريف

ظهر مالفنان العالمي عمر الشريف من قبل وسط عدد من الصحفيين أثناء وجوده بإحدى دورات مهرجان الدوحة، وقامت إحدى الصحفيات بالإلحاح عليه لإجراء حوار، إلا أن عمر الشريف انزعج وصفعها أمام الجميع، وطلبت منها إدارة المهرجان التكتم على الموقف والتوقيع على بيان يوضح أن مقطع الفيديو الذي يظهر صفعة عمر الشريف توحي أنها صفعة ولكنها ليست صفعة.

أحمد زاهر

انفعل الفنان أحمد زاهر على أحد المعجبين بعد محاولته التقرب من ابنته ليلى أثناء حضورهما حفل "مهرجان همسة للفنون والآداب"، إذ تداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو للفنان أحمد زاهر وهو يطلب من معجب الابتعاد عن ابنته ليلى قائلا "بلاش التلزيق ده ده ما يصحش كده يا جماعة، بعد أذنكم، الواحد لازم يمشي بجاردات".

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عمرو دياب محمد رمضان سما المصري نجوم الفن

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