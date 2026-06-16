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دعم الإعلامي الأمريكي صاحب الأصول الجنوب أفريقية، تريفور نوح المنتخب المصري في المباراة التي جمعته مع المنتخب البلجيكي وأقيمت أمس الاثنين ضمن دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، وانتهت بنتيجة هدف لكل منتخب.

إذ يقدم تريفور نوح برنامجا بعنوان "The Trevor Noah’s World Cup Watch Party" ويتابع من خلاله مباريات كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا المكسيك.

ونشر تريفور نوح مقاطع فيديوهات من مشاهدته مجريات المباراة عبر صفحته الرسمية على "انستجرام"، وظهر نوح وهو يرتدي زي المنتخب المصري الرسمي، واحتفل بهدف اللاعب إمام عاشور فور تسجيله.

من هو تريفور نوح

تريفور نوح هو ممثل كوميدي، وكاتب، ومعلق سياسي، ومقدم برامج تلفزيونية من جنوب إفريقيا، اشتهر عالمياً بتقديمه للبرنامج الأمريكي الساخر الشهير "ذا ديلي شو" (The Daily Show) على قناة كوميدي سنترال.

بدأ مسيرته المهنية في التلفزيون والراديو في جنوب إفريقيا عام 2002 قبل أن يتجه للكوميديا الارتجالية (Stand-up comedy) ويقدم عروضاً حول العالم.

انضم إلى برنامج "ذا دايلي شو" كمراسل عام 2014، ثم تولى تقديم البرنامج خلفاً للمذيع "جون ستيوارت" من عام 2015 وحتى أواخر عام 2022، ويتميز بأسلوب فكاهي ذكي يدمج بين السياسة، والثقافة الشعبية، وتجاربه الشخصية، وقدرته الفريدة على تقليد اللهجات.

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