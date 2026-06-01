خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار في أحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، من خلال جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا أثناء استمتاعها بالعطلة الصيفية.

وظهرت نسرين بإطلالة صيفية أنيقة، مرتدية فستانًا طويلًا باللونين الأصفر والبرتقالي، بتصميم بسيط أبرز رشاقتها، ونسّقت إطلالتها مع تسريحة شعر مرفوعة.

آخر أعمال نسرين طافش الدرامية

ويُذكر أن آخر مشاركات نسرين طافش الدرامية كانت من خلال مسلسل "أسود باهت" عام 2025، بمشاركة كل من سوسن بدر، سهر الصايغ، محمد مهران، وضياء عبد الخالق، وهو من تأليف أحمد صبحي وإسلام شتا وآخرين، وإخراج ممدوح زكي.

أعمال تنتظرها نسرين طافش

وتنتظر نسرين طافش عرض مسلسلها الجديد "أنا وهو وهم"، الذي كان من المقرر طرحه خلال الموسم الدرامي الماضي، قبل تأجيله بسبب ضيق الوقت.

ويعد العمل أولى تجاربها في التأليف الدرامي، حيث تشارك فيه كمؤلفة وبطلة، إلى جانب الفنان أحمد صلاح حسني، وعدد من النجوم الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الفترة المقبلة.

