أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تحقيق معدلات متقدمة في توريد محصول القمح المحلي، وبلغ إجمالي ما تم استلامه منذ بداية موسم التوريد لعام 2026 وحتى الآن 463 ألفًا و 254 طنًا و 106 كيلوجرامات، من خلال الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع المعتمدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد كدواني أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة التوريد ميدانيًا وتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام وسرعة إنهاء الإجراءات داخل مواقع التخزين المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ المنيا أن جميع الجهات المعنية تعمل في تنسيق كامل لضمان انتظام أعمال التوريد، مع المتابعة اليومية لمعدلات الاستلام داخل المواقع التخزينية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد نسب التوريد والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان الاستلام تواصل أعمالها بجميع المواقع التخزينية وفقًا للضوابط المنظمة، مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة الأقماح الموردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، فضلًا عن إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد على مستوى المحافظة.