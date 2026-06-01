إعلان

توريد أكثر من 463 ألف طن قمح منذ انطلاق موسم الحصاد بالمنيا

كتب : جمال محمد

04:34 م 01/06/2026

عماد كدواني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، استمرار تحقيق معدلات متقدمة في توريد محصول القمح المحلي، وبلغ إجمالي ما تم استلامه منذ بداية موسم التوريد لعام 2026 وحتى الآن 463 ألفًا و 254 طنًا و 106 كيلوجرامات، من خلال الصوامع والشون والهناجر ونقاط التجميع المعتمدة بمختلف مراكز المحافظة.

وأكد كدواني أن المحافظة تواصل جهودها المكثفة لمتابعة منظومة التوريد ميدانيًا وتذليل أية عقبات قد تواجه المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام وسرعة إنهاء الإجراءات داخل مواقع التخزين المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ المنيا أن جميع الجهات المعنية تعمل في تنسيق كامل لضمان انتظام أعمال التوريد، مع المتابعة اليومية لمعدلات الاستلام داخل المواقع التخزينية، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار الساعة لرصد نسب التوريد والتدخل الفوري لحل أية مشكلات طارئة.

من جانبه، أوضح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن لجان الاستلام تواصل أعمالها بجميع المواقع التخزينية وفقًا للضوابط المنظمة، مع إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة الأقماح الموردة ومطابقتها للمواصفات المعتمدة، فضلًا عن إعداد تقارير متابعة يومية لرصد معدلات التوريد على مستوى المحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنيا عماد كدواني القمح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟
نصائح

ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟
في ذكرى ميلادها الـ 100.. لغز وفاة النجمة مارلين مونرو
زووم

في ذكرى ميلادها الـ 100.. لغز وفاة النجمة مارلين مونرو

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو: صاحبة أسوأ سجل في تاريخنا
شئون عربية و دولية

زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم حكومة نتنياهو: صاحبة أسوأ سجل في تاريخنا
إصابة سفينة شحن بمقذوف "مجهول" في شمال الخليج العربي
شئون عربية و دولية

إصابة سفينة شحن بمقذوف "مجهول" في شمال الخليج العربي
قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج بأول 9 أشهر من العام المالي
أخبار البنوك

قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج بأول 9 أشهر من العام المالي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
حكم نهائي.. النقض تؤيد سجن المعتدي على "الطفل ياسين" 10 سنوات
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: موجة حارة تدريجية تضرب البلاد