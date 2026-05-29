حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي

خطفت المطربة بوسي الأنظار خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، حيث ظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، ونشرت صورًا عبر حسابها على موقع "انستجرام".

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت خلالها مع "حصان"، في إطلالة لافتة نالت إعجاب متابعيها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

سامح حسين

شارك الفنان سامح حسين جمهوره صورا جديدة ظهر خلالها برفقة زوجته داخل الحرم المكي أثناء أدائه فريضة الحج، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من متابعيه على حسابه بموقع "انستجرام".

يارا السكري

خطفت الفنانة يارا السكري الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي، بعدما ظهرت بإطلالة أنيقة وراقية نالت إعجاب جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة وأنيقة على حسابها بموقع "انستجرام"، مرتدية فستان أبيض طويل.

