مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار لنادي الزمالك

نفى مصدر داخل نادي الزمالك كل ما أثير خلال الفترة الماضية، بشأن تدخل الفنان محمد رمضان لحل أزمة القيد الخاصة بالفارس الأبيض، من خلال التبرع بمبلغ مالي.

وكان محمد رمضان شارك منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، لأحد جماهير الفارس الأبيض، يعلن خلاله أن رمضان سيتبرع بمبلغ 7 ملايين دولار لحل أزمة قيد الفارس الأبيض.

مصدر يكشف حقيقة تبرع محمد رمضان بـ7 ملايين دولار للزمالك

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما تردد بشأن تبرع الفنان محمد رمضان بمبلغ 7 ملايين دولار لصالح نادي الزمالك لحل أزمة القيد غير صحيح".

وأضاف: "المصدر يعمل في الوقت الحالي على حل مشكلة إيقاف القيد، من خلال سداد مديونياته سواء للاعبين أو مدربين أو حتى لبعض الأندية".

واختتم المصدر تصريحاته: "النادي يسابق الزمن لحل أزمة القيد وتسوية أزماته المادية، من أجل الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية بشكل طبيعي".

الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي

ونجح نادي الزمالك خلال الموسم الماضي في حصد لقب الدوري المصري موسم 2025-2026، ليرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 15 لقبا.

