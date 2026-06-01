تصدر فيلم "برشامة" تريند محرك البحث "جوجل" بعد عرضه على منصة "يانجو بلاي"، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض إفيهات الفيلم، التي رأى البعض أنها تتضمن إساءة للمقدسات الدينية.

وتقدم أمس الأحد النائب الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ما وصفه بـ"التجاوزات والظواهر الدخيلة والجرأة على المقدسات والثوابت الشرعية في بعض الأعمال الفنية"، معتبرا أن فيلم "برشامة" يمثل نموذجا لذلك، بحسب البيان.

أبرز إفيهات فيلم برشامة

ومن بين المشاهد والحوارات التي تداولها الجمهور لإفيهات فيلم "برشامة" كالتالي:

ـ "خلينا نعمل الصح عشان ربنا يسترها معانا"، ليرد الآخر: "منا بعمل الغلط وربنا بيسترها معايا، وهو ده التحدي"، ثم يعلق آخر: "إنتوا بتتحدوا مين؟".

ـ "الغش آخرته النار.. هتتحرقوا"، ليرد أحدهم: "منا غشيت قبل كده وما اتحرقتش".

ـ "مش عارف إيه الإصرار إننا ندخل النار.. هيدوك بونص؟"، فيرد الآخر: "هم مين اللي هيدوه؟".

ـ "قسما بالله لو الجنة كده لأخد جهنم بالحضن".

ـ يقول مصطفى غريب: "على فكرة الغش حلال في الضرورة"، ليرد هشام ماجد: "أنا دارس فقه ابن حنبل ومقالش كده"، فيرد: "للأمانة مش ابن حنبل اللي قال"، ليسأله: "أومال ابن مين؟"، فيجيب: "ابن عمي".

ـ "بس ده ما يرضيش ربنا"، ليرد الآخر: "لا لا.. ما إحنا هنتوب في الآخر، أنا ياما غلطت وتوبت واتقبلت تاني يوم".

أبطال فيلم برشامة

فيلم "برشامة" بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، حاتم صلاح، مصطفى غريب، كمال أبو رية، عارفة عبد الرسول، وليد فواز، وفدوى عابد.

والفيلم من تأليف أحمد الزغبي، وشيرين دياب، وخالد دياب، وموسيقى تامر كروان، وإخراج خالد دياب.

