إي آند الإماراتية تبيع 12.5% من حصتها في كريم تكنولوجيز لشركة أوبر

كتب : آية محمد

04:36 م 01/06/2026

شركة إي آند مصر

وقعت مجموعة الإمارات للاتصالات "إي أند" اتفاقية ملزمة لبيع 12.5% من حصتها في شركة كريم تكنولوجيز إلى شركة أوبرلخدمات النقل الذكي مقابل 100 مليون دولار نقدا.

بعد تنفيذ الصفقة تراجعت حصة إى أند في كريم تكنولوجيز من 50.03% إلى 37.53% عقب إتمام الصفقة.

وقالت الشركة في إفصاح في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن التخارج الجزئي يأتي في إطار تركيزها الاستراتيجي على أعمالها الأساسية مع استمرار الاستفادة من نمو كريم تكنولوجيز.

وأضافت أن الاتفاق يمنح الطرفين خيارات متبادلة لشراء أو بيع الحصة المتبقية خلال الفترة من ديسمبر 2031 إلى يناير 2032، فيما تظل الصفقة خاضعة للموافقات التنظيمية واستيفاء الإجراءات المعتادة.

