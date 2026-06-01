احتفل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالنجاح الكبير الذي حققه فيلم "7 Dogs"، بعدما وصلت إيراداته إلى 9,155,593 دولارا خلال خمسة أيام فقط من عرضه بدور السينما.

تعليق تركي آل الشيخ

ونشر المستشار تركي آل الشيخ بوستر دعائي للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، وعلق قائلا: "الحمد لله".



ويواصل الفيلم تحقيق أرقام قياسية منذ طرحه، إذ تصدر شباك التذاكر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، محققا نجاحا لافتا وإقبالا جماهيريا كبيرا.

صناع فيلم "7 Dogs"

ويضم "7 Dogs" نخبة من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية، منهم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، مونيكا بيلوتشي، ناصر القصبي، وسلمان خان، الفيلم من قصة تركي آل الشيخ، وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج بلال فلاح وعادل العربي.

