يستعد المطرب رامي صبري لتقديم حفله الغنائي الأول، بعد انتقاد تعليقاته بشأن تجاهل المطربين الرد على الملحنين، وخاصة عقب شكوى الملحن نادر نور من تجاهل المطربين الرد عليه.

ويقدم رامي صبري الحفل في أحد أندية منطقة 6 أكتوبر مساء الخميس المقبل الموافق 5 يونيو.

تعليقات رامي صبري التي أثارت الجدل

وأثار المطرب رامي صبري حالة من الجدل عبر مواقع التواصل، بعد التعليق الذي نشره عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، بالتزامن مع التعاطف الذي قوبل به منشور الملحن نادر نور المؤثر، والذي أعلن فيه "نادر" اعتذاره عن تلقي كلمات أغاني جديدة من الشعراء، بسبب تجاهل المطربين الرد عليه.

وعلق رامي صبري وكتب: "عدم الرد على مبدعين وملحنين ومؤلفين، بشكل عام… هو عدم التجديد وإن مفيش أفكار مختلفة".

وعاد رامي صبري لتوضيح موقفه بعد انتقاد منشوره، وظهر في مقطع فيديو وقال: "في ناس متضايقة إني كتبت ستوري وقلت إن الملحنين اللي بترسل ليا شغل مش بيعملوا حاجات مختلفة.. أيوه دي حقيقة، يعني بيبعتوا أعمال وخلاص، وأنا بعمل الحاجات اللي شايفها من وجهة نظري مختلفة".

وأضاف رامي صبري في حديثه: "تاني حاجة إحنا كمطربين مش كتير، يعني إحنا في السوق بالكتير 10، والملحنين والشعراء كتير جدا، ودا صعب إنك تتعامل مع كل دا".

أسعار تذاكر رامي صبري

وتتراوح أسعار تذاكر حفل رامي صبري والمقام الخميس المقبل بين 900، و1250، و1500، و 5500 جنيه.

أقرا ايضا

عصام صاصا يخطف تريند "يوتيوب" من دويتو حماقي وشيرين "بحرية"

تامر حسني يعزي حمو بيكا في وفاة والده ويطلب الدعاء له