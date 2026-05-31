شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف جمهورها صورا جديدة من أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، والتي لاقت إعجابا واسعا من متابعيها.

ونشرت سلمى الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات صيفية متنوعة، من بينها فستان أنيق باللون الأسود، كما ظهرت في إطلالة أخرى مرتدية توب باللون الأبيض مع بنطلون مشجر باللونين الأبيض والأخضر.

تعليقات الجمهور على الصور

انهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "قمر ما شاء الله"، "أحلى واحدة"، "ربنا يحفظك"، "ألذ بنوتة"، "خطيرة ما شاء الله عليكي"، و"إيه اللذاذة دي".

آخر ظهور لـ سلمى أبو ضيف

وكانت سلمى أبو ضيف ظهرت مؤخرا بإطلالة بسيطة وأنيقة، مرتدية توب أزرق مع جيبة سوداء، ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها، وذلك أثناء حضورها العرض الخاص لفيلم إذما، الذي أقيم بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل، تمهيدا لطرحه في دور العرض المصرية خلال موسم عيد الأضحى، على أن يعرض في باقي الدول العربية بداية من 18 يونيو المقبل.

أبطال فيلم "إذما"

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وحمزة دياب، وجيسيكا حسام الدين، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

