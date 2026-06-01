شهدت قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية حريقًا داخل شقة سكنية بأحد المنازل، ما تسبب في خسائر مادية كبيرة بعدما التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، دون تسجيل أي إصابات بين المواطنين.

بلاغ وانتقال فوري

تلقت الجهات المختصة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل منزل بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية إلى موقع الواقعة للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

تفاصيل العقار والشقة المتضررة

وتبين من المعاينة أن العقار مقام بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة تقترب من 40 مترًا، ويتكون من ثلاثة طوابق، فيما نشب الحريق داخل شقة بالطابق الثالث مكونة من غرفتين وحمام صغير، ومسقوفة بالخشب والحطب والبوص.

احتراق كامل وانهيار جزء من السقف

وأظهرت أعمال الفحص أن النيران التهمت الغرفة الشرقية بالكامل، ما أدى إلى انهيار سقفها، قبل أن تمتد إلى الحمام والغرفة المجاورة، فيما تعرضت محتويات الشقة بالكامل للاحتراق.

وأكدت المعاينة الأولية تعذر حصر حجم الخسائر بشكل نهائي في الوقت الحالي، بسبب وجود جزء من المحتويات أسفل مخلفات الحريق، لحين استكمال أعمال الفحص والتقدير.

السيطرة على الحريق

ونجحت قوات الحماية المدنية بمركز تلا في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

تحقيقات لكشف الأسباب

وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة أعمال الفحص والتحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم التلفيات بشكل دقيق.