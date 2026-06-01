أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ _المجر المسرحي الدولي SITFY-Hungary، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن مكرمي الدورة الأولى للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 يونيو.

تكريم حمزة العيلي وسالم المنصوري

ويشمل التكريم النجم المصري حمزة العيلي، ومن المجر يكرم المهرجان الدكتورة آنا لاكوس، ويضم التكريم أيضاً الخبير الاقتصادي والاتصالي المجري زولتان لاشيك، ومن قطر يكرم المهرجان الفنان سالم المنصوري.

الدورة الأولى لمهرجان سيتفي

ويُعد مهرجان SITFY-Hungary، الذي تُقام دورته الأولى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح (ITI) المجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداروس، المجر وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

