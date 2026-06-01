تكريم حمزة العيلي وسالم المنصوري في الدورة الأولى لمهرجان سيتفي بالمجر

كتب : منال الجيوشي

02:32 م 01/06/2026 تعديل في 02:32 م
    حمزة العيلي
    حمزة العيلي
    حمزة العيلي

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ _المجر المسرحي الدولي SITFY-Hungary، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، عن مكرمي الدورة الأولى للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 يونيو.

ويشمل التكريم النجم المصري حمزة العيلي، ومن المجر يكرم المهرجان الدكتورة آنا لاكوس، ويضم التكريم أيضاً الخبير الاقتصادي والاتصالي المجري زولتان لاشيك، ومن قطر يكرم المهرجان الفنان سالم المنصوري.

ويُعد مهرجان SITFY-Hungary، الذي تُقام دورته الأولى برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، أحد فروع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح (ITI) المجر ومسرح "بوداورشي لاتينوفيتس" في بوداروس، المجر وتتزامن فعاليات المهرجان مع استعدادات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي لإطلاق دورته الحادية عشرة في نوفمبر المقبل.

ويُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة الأستاذة الدكتورة جيهان زكي، ووزارة السياحة والآثار بقيادة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، كما يحظى بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور إسماعيل كمال، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

الحرارة 44.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس في هذا التوقيت
الحرارة 44.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا بشأن حالة الطقس في هذا التوقيت
"صدارة إنجليزية".. أكثر 5 أندية امتلاكا للاعبين في كأس العالم 2026
"صدارة إنجليزية".. أكثر 5 أندية امتلاكا للاعبين في كأس العالم 2026
ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟
ما الفرق بين المياه الخضراء والحمراء المخصصة لردياتير السيارات؟
هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب
كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟
كيف بدأت شخصية "النمر الوردي" وما سر شعبيتها؟

