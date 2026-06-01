برفقة زوجها.. داليا البحيري تتألق في إيطاليا والجمهور: "أجمل ست"- صور

كتب : نوران أسامة

01:31 م 01/06/2026
    أحدث ظهور لداليا البحيري وزوجها
    داليا البحيري وزجها
    داليا البحيري تتألق بفستان أسود أنيق
    داليا البحيري تشارك جمهورها أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، ظهرت خلالها برفقة زوجها أثناء قضاء عطلتها في إيطاليا.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل خطفت به الأنظار إليها.

تعليقات الجمهور على إطلالة داليا البحيري

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها كالتالي: "بسم الله ما شاء الله"، "ربنا يحفظك"، "جمالك ما شاء الله"، "أحلى واحدة"، "الكاريزما"، "أجمل ست"، "خطيرة يا داليا".

داليا البحيري تدعم الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

وكانت داليا البحيري قد شاركت مؤخرا في زيارة لمحافظة أسيوط، دعما للأسر الأولى بالرعاية، حيث حرصت على لقاء الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم والتفاعل معهم في أجواء إنسانية.

وتأتي الزيارة ضمن جهود دعم الأسر الأكثر احتياجا في صعيد مصر والعمل على توفير أوجه المساعدة المختلفة لهم.

أعمال تنتظر عرضها داليا البحيري

وتنتظر داليا البحيري عرض مسلسل استراحة محارب، الذي يشارك في بطولته كل من هاني رمزي وعمرو عبد الجليل ومحمد أبو داود، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.


