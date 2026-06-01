علا رشدي تستمتع بإجازة الصيف مع زوجها أمام البحر في إيطاليا- صور

بعد أزمة "تجاهل الملحنين".. تعرف على موعد أول حفل لـ رامي صبري

شاركت الفنانة داليا البحيري، جمهورها صورا من أحدث ظهور لها، ظهرت خلالها برفقة زوجها أثناء قضاء عطلتها في إيطاليا.

ونشرت داليا، الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أسود طويل خطفت به الأنظار إليها.

تعليقات الجمهور على إطلالة داليا البحيري

انهالت تعليقات الجمهور على الصور، وجاءت أبرزها كالتالي: "بسم الله ما شاء الله"، "ربنا يحفظك"، "جمالك ما شاء الله"، "أحلى واحدة"، "الكاريزما"، "أجمل ست"، "خطيرة يا داليا".

داليا البحيري تدعم الأسر الأولى بالرعاية في أسيوط

وكانت داليا البحيري قد شاركت مؤخرا في زيارة لمحافظة أسيوط، دعما للأسر الأولى بالرعاية، حيث حرصت على لقاء الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم والتفاعل معهم في أجواء إنسانية.

وتأتي الزيارة ضمن جهود دعم الأسر الأكثر احتياجا في صعيد مصر والعمل على توفير أوجه المساعدة المختلفة لهم.

أعمال تنتظر عرضها داليا البحيري

وتنتظر داليا البحيري عرض مسلسل استراحة محارب، الذي يشارك في بطولته كل من هاني رمزي وعمرو عبد الجليل ومحمد أبو داود، وهو من تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبد الحميد.



اقرأ أيضا:

تركي آل الشيخ يعلن فتح باب حجز تذاكر "ليلة عسل" لـ مصطفى غريب







بعد تصريحاتها في"صاحبة السعادة".. مي عزالدين تتصدر التريند





"بيرمي بلاه على الفن".. ماجدة خير الله ترد على بيان حزب النور بشأن فيلم "برشامة"





"الأسود يليق بكِ".. 15 صورة لـ يارا السكري بإطلالات سوداء ساحرة



