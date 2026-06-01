هنأت الفنانة إلهام شاهين، صديقتها الفنانة هالة صدقي بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق اليوم 1 يونيو، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

إلهام شاهين تهنئ هالة صدقي

ونشرت إلهام شاهين، بوسترات لأعمال فنية جمعتهما من بينها فيلم "يا دنيا يا غرامي" وفيلم "نحب عيشة الحرية"، وكتبت: "كل سنة وحبيبة قلبي وصديقة عمري هالة صدقي طيبة وبخير، عيد ميلاد سعيد يا صاحبتي الغالية جدا، وربنا يفرح قلبك ويسعدك إنتي وولادك، جمعتنا أجمل الذكريات في الفن وفي الحياة، وستجمعنا أيام قادمة أجمل وأجمل".

وردت هالة صدقي على التهنئة، قائلة: "حبيبتي يا إيلي، أختي وصاحبتي وعشرة عمري للعمر كله".

إلهام شاهين عن والدتها

وفي سياق آخر، كانت إلهام شاهين قد استعادت واحدة من أصعب اللحظات في حياتها، كاشفة تفاصيل الساعات الأخيرة مع والدتها بعد وفاتها داخل المستشفى.

وقالت خلال لقائها على قناة "الجديد"، إن والدتها توفيت في الثانية صباحا أثناء وجودها بالمستشفى، مشيرة إلى أنها رفضت نقل الجثمان إلى ثلاجة الموتى، وطلبت من الأطباء والممرضين تركها على سريرها حتى الصباح.

وأضافت أنها ظلت بجوار والدتها ونامت في حضنها من الساعة الثانية فجرا وحتى التاسعة صباحا، مؤكدة أنها كانت تتحدث معها طوال الوقت وتشعر بأنها تسمعها، موضحة أنها شعرت في إحدى اللحظات بأن والدتها عادت للتنفس أثناء حديثها معها، فاستدعت الأطباء سريعا، لكنهم أكدوا لها أنها فارقت الحياة بالفعل.

واختتمت حديثها قائلة: "فضلت أكلمها وأقول حاجات كتيرة، ولما خرجت نفسها حسيت إنها صاحية وبترد عليا".



